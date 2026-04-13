Bivši Wengerov pomoćnik u Arsenalu: Ne znam što su Mamići dogovarali, pričali su kakav je Eduardo dečko

Svjedočenjem bivšeg nogometaša Dinama i bivšeg reprezentativca Gordona Schildenfelda nastavljeno je na Županijskom sudu u Osijeku suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću te Damiru Vrbanoviću za izvlačenje novca iz Dinama.

- Igrao sam u Dinamu od 2007. do 2008. godine, Dinamo je poštivao sve odredbe ugovora i novac sam dobivao na račun. Bili smo na pripremama u Turskoj kada me Zoran Mamić pozvao u svoju sobu te mi prezentirao prijelaz u Bešiktaš. Čuo sam se s Josipom Bulatom s kojim sam zajedno igrao, tada nisam imao menadžera koji bi me zastupao. U konačnici je došlo do transfera, zajedno sa mnom i Bulatom u Istanbul je putovao i Mario Mamić. Ja sam dogovarao uvjete za moj ugovor, a Mario Mamić je dogovarao uvjete kluba Dinama. O tome ne mogu detaljnije reći jer nisam bio upoznat što je Mamić dogovarao s predstavnicima Bešiktaša. Dogovorili smo moje uvjete i potpisao sam ugovor te sam se tamo zadržao godinu dana. Ja sam tek te 2007.-2008. igrao prvu sezonu za Dinamo i imao sam još uvijek valjani ugovor s Dinamom. Kasnije sam se vratio u Dinamo 2015. kao slobodan igrač iz grčkog kluba Panathinaikos. Do mog povratka u Dinamo došlo je vrlo jednostavno i to tako da me osobno nazvao Zdravko Mamić, nas dvoje smo se dogovorili u pet minuta i u tom poslu nije sudjelovao nikakav menadžer - kazao je Schildenfeld. Optužene se tereti da su njegovim transferom iz Dinama u Bešiktaš omogućili Zdravku Mamiću nezakonito stjecanje 188.000 eura.

- Iako sam te 2015. godine došao kao slobodan igrač nisam dobio nikakvu naknadu što dolazim s takozvanim čistim papirima. Kada me pitate jesam li imao kakav pisani ugovor s Josipom Bulatom, mogu reći da sam tada bio još mlad i on mi je pomagao na prijateljskoj osnovi, tako to radimo i danas i između nas dvojice nije nikad bio neki pisani ugovor - dodao je.

Ponovio je kako se Mario Mamić uključio u transfer kad je on pristao prijeći u Bešiktaš. - Ja sam prvenstveno gledao svoje uvjete, a on je dogovarao ostalo vezano za klubove. Nemam saznanja je li se Mario Mamić naplatio vezano za svoj posao u vezi transfera niti od koga - rekao je Schildenfeld.

Drugi je preko video-veze sa Županijskog suda u Splitu svjedočio poznati nogometni trener i bivši nogometaš BiH Boro Primorac koji je bio prvi pomoćnik Arsena Wengera u Arsenalu od 1997. do 2018. godine, a ispitan je o transferu Eduarda da Silve iz Dinama u Arsenal, a od kojega si je prema optužnici Zdravko Mamić prisvojio 1,6 milijuna eura, dok je njegovom sinu Mariju isplaćeno 150.000 eura.

- Bio sam trener u Arsenalu više od 20 godina i nikad se nisam bavio nijednim transferom. Nemam nikakvih saznanja o tome kako je došlo do toga da bude realiziran transfer Eduarda da Silve u Arsenal, to su vjerojatno dogovarali menadžeri. Znam da je Arsenal igrao s Dinamom dok je trener u Dinamu bio Puže i Dinamo je ostavio dobar dojam. Bio sam u hotelu u blizini Arsenalovog kampa kada su došli predstavnici Dinama dogovoriti transfer da Silve. Ostao sam tamo iz razloga što kupujemo igrača od hrvatskog kluba pa ako treba nešto zbog jezika da se nađem pri ruci. Ispred Dinama su transfer dogovarali Zoran i Zdravko Mamić, a bili su još neki ljudi koje ja ne poznajem. Od strane Arsenala bio je prisutan Arsene Wenger i još netko iz financijskog dijela kluba. Tada kada je dogovaran transfer igrač da Silva nije bio nazočan, ja se barem ne sjećam da je bio prisutan - ispričao je Primorac.

Na pitanje odvjetnika Filipa Glavaša kazao je da ne poznaje braću Kashmiri te da ne zna je li na tom sastanku bio Ken Frier iz Arsenala. Ne zna koliko je još osoba bilo uz Zdravka Mamića i tko su te osobe.

- Ne znam bi li Arsene Wenger mogao znati tko je ispred Dinama bio na sastanku, bio je tamo, vjerojatno bi to mogao znati - kazao je. Na pitanje tužitelja koliko je sastanak trajao i o čemu se razgovaralo kazao je da se ne sjeća točno, ali da je tema bila prelazak igrača. - Razgovaralo se o tome kakav je dečko Eduardo, je li oženjen i tako... Bio sam sa strane, nije me zanimalo koliko će biti plaćen i gdje će živjeti - kazao je odgovarajući na pitanje je li se na sastanku razgovaralo o uvjetima transfera.

Inače, sudsko vijeće je donijelo rješenje kojim je prihvatilo prijedlog branitelja Damira Vrbanovića da se u nastavku postupka ispita dio svjedoka koje su predložili, dok se drugi dio neće ispitati jer su ti svjedoci već saslušani. Rasprava se nastavlja 27. travnja.