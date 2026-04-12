Iz Vijetnama u Veliku Britaniju krijumčarili migrante i uzimali im 22.000 po osobi za boravišne dozvole, transport, avion, gumeni čamac...

Kriminalna skupina koja je ilegalne imigrante iz Vijetnama krijumčarila u Europu razotkrivena je nedavno u akciji koju je predvodila francuska policija, uz pomoć kolega iz Njemačke i Mađarske te Europola. Sumnja se da je kriminalna organizacija djelovala u nekoliko europskih zemalja, a krajnje odredište ilegalnih migranata bila je Velika Britanija. Radilo se o dobro organiziranoj kriminalnoj skupini koja je imala osobe za krivotvorenje dokumenata, osobe koje su se brinule za transport smještaj, hranu.... i koja je pri svemu tome na krijumčarenju ljudi ostvarila značajan profit. Svoje usluge su oglašavali na društvenim mrežama, a cilj su im bili državljani Vijetnama koji su željeli doći u Veliku Britaniju.

Europol upozorava da krijumčarenje ljudi postaje pravo kriminalno tržište na kojem kriminalne organizacije koriste društvene mreže i druge online usluge te umjetnu inteligenciju kako bi koordinirale svoje operacije i prikrile nezakonitu dobit. S obzirom na to da svoje poslove sve češće prebacuju u online svijet to im omogućava da poboljšaju svaku fazu svojih aktivnosti, da djeluju brzo i učinkovito, dok sve to istovremeno policiji otežava da ih otkrije.

Migranti koje je ova kriminalna mreža krijumčarila iz Vijetnama, kako se sumnja u EU su ušli koristeći kratkoročne vize ili boravišne dozvole koje im je izdala Mađarska iz koje su zatim zrakoplovom otputovali u Francusku. Nakon što su stigli tamo, smješteni su stanove u pariškoj regiji, a kasnije su prevezeni u sjevernu Francusku. Odatle su migranti prelazili u Veliku Britaniju malim gumenim čamcima. Europol navodi i da je prebacivanje iz Francuske u Veliku Britaniju organizirala kurdsko-iračka mreža krijumčara migranata aktivna na sjeveru Francuske koja je bila povezana s kriminalnom organizacijom koja se našla na meti istražitelja.

U konačnici, osam osoba je uhićeno u Francuskoj, Njemačkoj i Mađarskoj, za osobom koja je uhićena u Njemačkoj bio je raspisan europski uhidbeni nalog, a u pretragama je zaplijenjeno 20 putovnica, tri vozila, razna oprema i 10.000 eura. Europol navodi da je kriminalna skupina organizirala cijelo putovanje od Vijetnama do Velike Britanije, a u cijenu "putovanja" bile su uključene "usluge" logistike, smještaja, transporta, krivotvoritelja, vozača... Sustavom podzemnog bankarstva novac je se prebacivao iz Europe u Vijetnam čime je omogućen stalni protok novca i ostvarenje kriminalnih ciljeva. Sumnja se da je kriminalna organizacija krijumčarila po najmanje 15 ilegalnih migranata mjesečno, te da je svakom naplaćivala oko 22.000 eura po osobi. Sumnja se da su ostvarili ilegalnu dobit od oko tri milijuna eura tijekom zadnjih nekoliko godina.