Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VATROGASCI SPRIJEČILI KATASTROFU

FOTO Drama u Zagrebu: Gorile žice na električnim stupovima, cijela ulica ostala bez struje

Zagreb: Požar električnih stupova
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
10.02.2026.
u 21:39

Zbog sigurnosti građana Elektra je privremeno isključila opskrbu električnom energijom za cijelu ulicu

Požar je u utorak navečer izbio na drvenom stupu električne mreže u zagrebačkoj Ulici Vrtić I. Dojavu o vatri vatrogasci su zaprimili oko 18 sati, a kako piše 24sata na teren su odmah izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, policija te djelatnici Elektre.

Kako su potvrdili iz JVP-a za 24sata, gorjeli su električni vodovi, a zapaljena izolacija kapala je po limenom krovu obližnje kuće, što je dodatno povećalo opasnost. Nakon što su vatrogasci ugasili početni požar, problemi su se pojavili i na drugim stupovima u ulici, gdje je također došlo do zapaljenja i iskrenja žica. Zbog sigurnosti građana Elektra je privremeno isključila opskrbu električnom energijom za cijelu ulicu. Iskrenje je zabilježeno na dva električna stupa, no situacija je ubrzo stavljena pod kontrolu. Vatrogasci su uklonili žice koje su vodile prema krovovima kuća i tako spriječili daljnju opasnost.

Utvrđeno je da se radi o kabelima u nadležnosti telekomunikacijske tvrtke, zbog čega su vatrogasci kontaktirali i službu HT-a. U međuvremenu je zatražena smjena vatrogasne posade, a na intervenciju je stiglo i dodatno pojačanje iz Elektre. Na mjesto događaja došao je i djelatnik telekomunikacija, a slijedi detaljan pregled žičanih vodova kako bi se utvrdio točan uzrok požara i spriječili slični incidenti u budućnosti.
Ključne riječi
Vatrogasci električni stup Zagreb požar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!