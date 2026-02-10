FOTO Drama u Zagrebu: Gorile žice na električnim stupovima, cijela ulica ostala bez struje

Požar je u utorak navečer izbio na drvenom stupu električne mreže u zagrebačkoj Ulici Vrtić I. Dojavu o vatri vatrogasci su zaprimili oko 18 sati, a kako piše 24sata na teren su odmah izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, policija te djelatnici Elektre.

Kako su potvrdili iz JVP-a za 24sata, gorjeli su električni vodovi, a zapaljena izolacija kapala je po limenom krovu obližnje kuće, što je dodatno povećalo opasnost. Nakon što su vatrogasci ugasili početni požar, problemi su se pojavili i na drugim stupovima u ulici, gdje je također došlo do zapaljenja i iskrenja žica. Zbog sigurnosti građana Elektra je privremeno isključila opskrbu električnom energijom za cijelu ulicu. Iskrenje je zabilježeno na dva električna stupa, no situacija je ubrzo stavljena pod kontrolu. Vatrogasci su uklonili žice koje su vodile prema krovovima kuća i tako spriječili daljnju opasnost.

Utvrđeno je da se radi o kabelima u nadležnosti telekomunikacijske tvrtke, zbog čega su vatrogasci kontaktirali i službu HT-a. U međuvremenu je zatražena smjena vatrogasne posade, a na intervenciju je stiglo i dodatno pojačanje iz Elektre. Na mjesto događaja došao je i djelatnik telekomunikacija, a slijedi detaljan pregled žičanih vodova kako bi se utvrdio točan uzrok požara i spriječili slični incidenti u budućnosti.