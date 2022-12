Terete ih za ubojstvo 61 civila i rušenje pet katoličkih crkvi

Dvojica državljana Srbije koji su nedostupni hrvatskom pravosuđu, optuženi su za ratni zločin protiv civila, a optužnicu je protiv njih podiglo ŽDO Rijeka. Riječ je o 71-godišnjaku koji je bio zapovjednik Vojnog poligona Slunj i zapovjednik 3. kordunaške brigade vojske tzv. SAO Krajine te 64-godišnjaku koji je bio zapovjednik tzv. Mašvinskog odreda, a kasnije zapovjednik 3. bataljuna 3. kordunaške brigade tzv. SAO Krajine.

Prema optužnici, ratne zločine za koje se terete, počinili su od rujna 1991. do srpnja 1992. u Slunju. Tužiteljstvo tvrdi da su znali kako pripadnici njima podređenih postrojbi neovlašteno uhićuju, zlostavljaju i ubijaju civilno stanovništvo pretežito hrvatske nacionalnosti, te da pljačkaju njihovu imovinu i pale ju, razaraju obiteljske kuće i druge gospodarske objekte, kao i da uništavaju katoličke crkve. Unatoč tome, okrivljenici nisu poduzeli ništa da bi to spriječili i suzbili ili kaznili počinitelje. Posljedično to je dovelo do ubojstva 61 civila, jedna je osoba ranjena, a razrušeno je pet katoličkih crkava te veći broj stambenih i gospodarskih objekata.

