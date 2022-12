Terete ih za krijumčarenje 54,7 tona duhana

Za krijumčarenje 54,7 tona duhana čime su proračun oštetili za oko 47 milijuna kuna USKOK je optužio petorku predvođenu Antonijem Ć. Prema optužnici, terete se da su duhan krijumčarili u sklopu zločinačkog udruženja, te da su pri tome počinili više kaznenih djela, koja uključuju nedozvoljenu trgovinu te izbjegavanje carinskog nadzora.

USKOK tereti Antonija Ć. da je od veljače 2022. do 26. lipnja 2022. na području Zagreba i Ljubešćice okupio i organizirao druge optuženike koji su kupovali veće količine suhog duhana u Njemačkoj, nakon čega su ga preko Slovačke, Mađarske i Slovenije, krijumčarili u Hrvatsku. Pri tome su izbjegavali plaćanje carine i trošarina, a nakon što bi duhan stigao u Hrvatsku, tamo se skladištio i pripremao za daljnju prodaju. Antonio Ć. se tereti da je bio mozak cijele te operacije, a novac za kupovinu duhana je osiguravao preko svoje tvrtke registrirane u Slovačkoj. Bio je zadužen i za koordiniranje i daljnji transport duhana, a da bi prikrio da se radi o krijumčarenju, krivotvorio je popratnu dokumentaciju. Duhan se prevozio teretnim kamionima. Kupovao se u Njemačkoj pa prvo transportirao do Bratislave gdje se prije daljnjeg prijevoza skladištio u unajmljenom skladištu. Kada bi duhan stigao do Zagreba, i tamo se skladištio u ranije unajmljenim skladištima te pripremao za daljnju preprodaju.

Prema optužnici, skupina je u pet navrata prokrijumčarila 54,7 tona duhana, čime je proračun oštećen za najmanje 47 milijuna kuna, dok su optuženici stekli protupravnu imovinsku korist od najmanje 22, 7 milijuna kuna. USKOK u optužnici traži da se istražni zatvor produlji dvojici optuženika.