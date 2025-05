Talijanski ministar dovodi 70-ak tvrtki u Zagreb na veliki gospodarski forum

Talijanski potpredsjednika Vlade i ministar vanjskih poslova i međunarodne suradnje Antonio Tajani dolazi danas u Zagreb na sastanak s hrvatskim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom, ali i na otvorenje velikog hrvatsko-talijanskog gospodarskog foruma, koji će domaćim tvrtkama dati mogućnost da se iz prve ruke upoznaju i razgovaraju o suradnji s talijanskim kompanijama. Italija je jedan od najvažnijih gospodarskih partnera Hrvatske, s robnom razmjenom koja je u 2024. godini iznosila 8,36 milijardi eura, čime Italija zauzima drugo mjesto po ukupnoj vanjskotrgovinskoj razmjeni. Italija je pritom prvo uvozno te drugo izvozno tržište za hrvatske proizvode. Također, Italija je među vodećim ulagačima u Hrvatsku, s ukupno 3,7 milijardi eura izravnih ulaganja od 1993. do danas. Brojne su talijanske tvrtke već prisutne u Hrvatskoj kroz proizvodnju, logistiku i energetiku, a forum je prilika za širenje postojeće i otvaranje nove suradnje.

Forum se održava u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Ministarstvom vanjskih poslova i međunarodne suradnje Italije, Veleposlanstvom Italije u Zagrebu te ICE – Talijanskom agencijom za vanjsku trgovinu. Ministra Tajanija pratit će delegacija talijanskih poduzetnika iz energetike i zelene tranzicije, infrastrukture i digitalizacije te prerađivačke industrije – sektora koji predstavljaju temelj za buduću bilateralnu suradnju i zajedničke investicije.

Forum, koji će uz Tajanija i Grlić-Radmana, otvoriti i predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović bit će usmjeren na suradnju u više strateških sektora. Prvi je energetska tranzicija u jadransko-jonskoj regiji i zajednički koraci prema energetskoj otpornosti. Taj će panel okupiti tvrtke i stručnjake iz energetskog sektora Hrvatske i Italije s ciljem identificiranja ključnih koraka prema zelenoj, tehnološki neutralnoj tranziciji i energetskoj otpornosti. Fokus će biti na suradnji u razvoju obnovljivih izvora energije i zajedničkim infrastrukturnim projektima, uključujući prijenos i distribuciju energije.

Potom će se fokus prebaciti na infrastrukturu i digitalizaciju, te na razvoj novih rješenja u jadransko-jonskoj regiji, a zatim na industrijsku suradnju Hrvatske i Italije i jačanje konkurentnosti kroz inovacije i modernizaciju. Posebno će se naglasiti jačanje gospodarskih veza kroz modernizaciju prerađivačke industrije i primjenu naprednih tehnologija, a sve kako bi se povećala konkurentnost na europskom tržištu kroz inovacije i zajedničke projekte, uz optimizaciju proizvodnih procesa i ulaganja u suvremene tehnologije.

Nakon tih panela, slijedi konkretan dio foruma, kad će predstavnici hrvatskih i talijanskih tvrtki sjesti na pojedinačne razgovore kako bi, ako je moguće, ostvarili gospodarsku suradnju i umrežavanje. Iz Italije dolazi 70-ak tvrtki iz raznih sektora: tu će biti, među ostalima, Altea IN, koja širi djelovanje na regiju istočno od Italije, prvenstveno Hrvatsku i Sloveniju, a bavi se IT konzaltingom i nuđenjem operativnih rješenja za biznise. Potom, tu je i CY4GATE Group, tehnološka kompanija s iskustvom u obrambenoj industriji, Evolution Green s proizvodima za energetsku učinkovitost, od solarnih panela do baterija i toplinskih pumpi. Što se tiče političke komponente, odnosno sastanka s ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, dvije zemlje nemaju otvorenih pitanja, ali imaju zajedničke izazove, kao što su ilegalne migracije, na rješavanju kojih dobro surađuju.