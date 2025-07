Tajni ruski program špijunaže 'Garmonija': Moskva je imala pomoć iz Njemačke?

Ruska riječ „Garmonija“ u prijevodu znači „harmonija“ ili „sklad“. Tako se zove tajni ruski program podvodne špijunaže, čije ime zvuči bezazleno. Radi se o mreži podvodnih mikrofona, sonara i druge tehnologije koja se postavlja u svjetskim morima kako bi se otkrili neprijateljski brodovi, osobito podmornice. Program nije relikt Hladnog rata – razvijen je tek prije nekoliko godina u strogoj tajnosti. Kako sada pokazuju zajednička istraživanja njemačkih javnih servisa NDR-a i WDR-a i lista Süddeutsche Zeitung (SZ), Moskva je očito imala pomoć i iz Njemačke.

Ovoga tjedna je pred Okružnim sudom u Frankfurtu na Majni počelo suđenje 55-godišnjem poslovnom čovjeku Alexanderu S. iz Nürnberga zbog navodnog kršenja Zakona o vanjskoj trgovini. Tvrtke tog muškarca, koji ima rusko i kirgiško državljanstvo, navodno su bile dio mreže putem koje je Rusija godinama nabavljala visoko sofisticiranu tehnologiju iz Europe za svoju špijunažu u svjetskim morima. Prema rezultatima službene istrage poslovni partneri i kontakti Alexandera S. uključivali su prije svega jednu ciparsku tvrtku i nekoliko firmi u Moskvi. Istražitelji iz Carinske istražne službe u Essenu pretpostavljaju da su moskovske firme bliske ruskoj tajnoj službi FSB, piše DW.

Postupak je očito pokrenut nakon mjere nadzora koju je proveo Ured za zaštitu ustavnog poretka, a koja je uključivala prisluškivanje telefonskih razgovora i nadzor e-mail komunikacije Alexandera S. Nakon toga su carinski istražitelji počeli analizirati cijelu trgovačku mrežu oko njega.

Prema optužnici, Alexander S. je kao direktor dviju trgovačkih firmi sa sjedištem u Njemačkoj bio uključen u mrežu poduzeća i aktera čiji je cilj bio nabava pomorske i vojne opreme u Europi i njezina isporuka Rusiji. Krajnji korisnik – ruska vojska – navodno je pritom bio prikriven. Putovi isporuke često su vodili preko Turske. Državno odvjetništvo u Frankfurtu tereti optuženog za ukupno devet kaznenih djela. Optuženi je u saslušanjima više puta ponovio da nije znao da su izvozi bili namijenjeni Rusiji.

Nabavljena roba s dvostrukom namjenom

Radi se o tzv. robi s dvostrukom namjenom (dual-use), tj. tehnologiji koja se može koristiti i u civilne i u vojne svrhe, te stoga podliježe posebnim trgovinskim ograničenjima i kontrolama izvoza. Tako je mreža oko Alexandera S. navodno u Norveškoj nabavila akustični sustav za pozicioniranje i nekoliko pripadajućih transpondera – tzv. „Mini Beacons“.

Takvim se sustavima, primjerice, može vrlo precizno u dubokim vodama upravljati podvodnim bespilotnim letjelicama. Kupljena je i posebna glava za bušenje iz Italije, kao i satelitske antene švedskog proizvođača u vrijednosti od gotovo 800.000 eura, koje su poznate po svojoj robusnosti i mogu se koristiti i pod vodom.

U svim slučajevima iz optužnice nije došlo do isporuke. U jednom slučaju je, primjerice, ugovorena kupnja podvodnog električnog lokatora (sonara) kod britanske firme za više od 43.000 eura. Ipak, čini se da do isporuke nije došlo. Takvim sonarom mogu se na dubinama do 4.000 metara izrađivati vrlo precizne slike i otkrivati objekti poput podmorskih kablova ili elektronike. Taj sonar je navodno trebao biti nabavljen za jednu rusku firmu koju je, prema saznanjima njemačkih sigurnosnih službi, 2014. angažirao ruski vojni koncern za sudjelovanje u provedbi tajnog podvodnog špijunskog projekta „Garmonija“.

Mreža aktivna već godinama

Istražitelji pretpostavljaju da je ruska mreža za nabavu aktivna već oko deset godina. Tehnologija naručena na Zapadu trebala je u pojedinim slučajevima biti korištena i na ruskim istraživačkim brodovima. NDR, WDR i SZ su u okviru međunarodnog istraživačkog projekta „Russian Spy Ships Project“ otkrili kako Rusija sustavno špijunira kritičnu infrastrukturu u Sjevernom i Baltičkom moru pomoću svoje flote istraživačkih brodova. Ako se optužbe protiv Alexandera S. i navodne mreže potvrde, to bi bio veliki uspjeh za njemačke sigurnosne službe. Jer Rusija je sposobnost za podvodno ratovanje proglasila vojnom prioritetom.

Frank Buckenhofer iz Sindikata policije (GdP) smatra da je aktualni sudski postupak uspjeh za istražitelje. Istodobno upozorava na planiranu reformu carine, koja bi, prema njegovom mišljenju, mogla ozbiljno oslabiti carinske istrage i Carinski kriminalistički ured. Te su institucije nadležne za istraživanja i razotkrivanje prekograničnog kriminala. Prema trenutnim planovima, obje bi institucije trebale biti raspuštene i uključene u novu organizacijsku strukturu.