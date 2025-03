Tadić: Prestanimo se zavaravati, Milanović je ruski igrač. Svako stajalište Kremlja je bilo stajalište Pantovčaka

Hrvatska vlada vodi konzistentnu i principijelnu politiku i voljela bi da joj su u tome pridruži i predsjednik države Zoran Milanović, izjavio je u četvrtak u Parizu premijer Andrej Plenković. Zamoljen za komentar Milanovićeve izjave da se nije konzultirao s njime prije odlaska na samitu o miru u Ukrajini u Parizu, Plenković je rekao da se ni Milanović nije konzultirao s njim kada je davao izjave u Podgorici. Milanović je za posjeta Podgorici rekao da se Rusija “ogriješila o dosta stvari”, ali da ne predstavlja opasnost za Europu. - Ja to ne vidim, i dok ne vidim ne mogu postati dio tog zbora koji pjeva tu priču”, rekao je Milanović, pa dodao da on to ima obavezu reći, kao netko tko ima najblaže rečeno 'hladan odnos prema Rusima'. Naglasio je da ne postoji opasnost od napada Rusije između ostalog i jer je ta zemlja u demografskoj krizi. 'S kojom vojskom? Tamo nema mladih muškaraca, nema ih dovoljno ni da pometu Ukrajinu u tri godine, kako će Poljsku?'.

Plenković je rekao da Milanović od početak ima divergentan stav o Ukrajini u odnosu na vladu. - Nkada od njega nisam čuo da je snažno osudio rusku agresiju na Ukrajinu, da je iskazao razumijevanje i podršku žrtvi, niti je posjetio neke od ukrajinskih ranjenika koje mi redovito primamo - rekao je danas Plenković.

Milanovićeve izjave iz Crne Gore za Večernji list je prokomentirao i analitičar Tonči Tadić.

- Neki će reći da Milanović sve ovo izjavljuje samo da napakosti Plenkoviću ili da se odmakne od Plenkovićeve političke pozicije. No prestanimo se zavaravati, Milanović je ruski igrač. Od samog početka ruske agresije na Ukrajinu Milanović je držao jasnu i nedvosmislenu pro-rusku poziciju na kojoj bi mu zavidio svaki član Putinove stranke. Svako stajalište Kremlja je bilo stajalište Pantovčaka: o Ukrajini koja nema šanse u sukobu s Rusijom, Ukrajinu ne treba pustiti u NATO, ukrajinski nuklearni program je razlog ruske invazije, pa pokolj u Buči možda nisu učinili Rusi nego Ukrajinci, odgovornost za rat je na Ukrajini a ne na Rusiji, onda da je „Slava Ukrajini“ isto što i nacistički pozdrav ili „Za dom spremi“, pa Stepan Bandera je gori od Pavelića i Hitlera zajedno, i da Rusija zapravo ne ratuje s Ukrajinom nego Amerika vodi proxy rat protiv Ukrajine. Dakle kao da mu izjave piše glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov.

Za sve te Milanovićeve izjave postoje kronološki dokazi u medijima, ništa ne izmišljam. E sad, budući da je on politički kameleon, nastoji se približiti stajalištima onog tko ga sluša, a Crna Gora je kakti pro-ruska, atmosfera ga je dodatno ponijela. Pa smo sada čuli da je ruska vojska uništena jer Rusija eto ne može pregaziti Ukrajinu i doći do Poljske – nakon što je tri godine tvrdio da Ukrajina nema šanse u ratu s Rusijom, jer Rusija je nepobjediva. Rusija sada za Milanovića „nije prijetnja za Europu“ iako je tri godine tvrdio kako riskiramo sukob s nuklearnom silom time što šaljemo oružje Ukrajini, dok je slanje dva hrvatska vojnika u Wiesbaden za njega bilo isto što i objava rata Rusiji.

Ako je dakle Rusija po njemu sad odjednom vojno slaba i nije prijetnja što onda riskiramo ako smo u toj „Koaliciji voljnih“? Uz tipično Milanovićevsko ismijavanje „koalicije voljnih“ kao „travestije“? Što je travestija? Slanje HV da čuva mir u Ukrajini ako se ikad postigne mirovni sporazum Ukrajine i Rusije? Po čemu se to razlikuje od gomile misija u kojima HV sudjeluje danas? Po čemu je to gore od slanja HV u rat u Afganistan čemu je i sam kumovao? Uostalom, sve što se postiže takvom Milanovićevom izolacijom od europske vojne solidarnosti je svrstavanje u klub Orbana i Ficoa, što je melem na ranu Putina i ekipe u Kremlju – jer se time nastoji blokirati odlučivanje unutar EU o vojnoj pomoći Ukrajini.

Usput se onemogućava Hrvatskoj sudjelovanje u svim projektima obnove Ukrajine kad rat jednom bude gotov. I čemu uopće služi Milanovićevo izrugivanje sa Skandinavcima i baltičkim narodima jer imaju negativan odnos prema Rusiji? Valjda imaju neko negativno povijesno sjećanje pa doživljavaju Ruse kao prijetnju.

Pa je na to dodao tipično rusku ili bolje rečeno orbanovsku propagandu da šefica Europske Komisije Ursula von der Leyen nema izborni legitimitet? Pa čovječe bira je i potvrđuje Europski parlament, kojeg pak biraju građani EU. Takvo tzv. suverenističko pljuvanje po EU je milo uhu Trumpa i Putina. Jer je za njih najbolja razbijena i delegitimizirana EU, da mogu sa svakom članicom razgovarati, gaziti je i ucjenjivati kao što Trump i Putin rade s Ukrajinom. I naravno udario je Milanović i po planu „ReArm Europe“ koji će kao izazvati inflaciju i gospodarski poremećaj u Europi, jer eto agresija Rusije nije gospodarski poremećaj niti je rast cijene energenata uzrokovan time problematičan, dok valjda Putinove 44 nuklearne prijetnje gode gospodarstvu Hrvatske i ostatka EU-

Kad se tome dodaju Milanovićeve ideje kako je svaki pa i nepravedni mir s gubitkom ukrajinskog teritorija dobar za Ukrajinu, dolazimo do apsurda na kvadrat. U Dubrovniku je prošle godine srbijanski predsjednik Vučić potpisao Deklaraciju o teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine, što kao ideju negira hrvatski predsjednik Milanović?! - smatra Tadić.