Macron otkrio vojni plan raspoređivanja europskih trupa: 'Rusi i dalje imaju želju za ratom"

6:01 - Ruske snage pokrenule su masovni napad bespilotnim letjelicama na Harkic, drugi po veličini grad u Ukrajini u srijedu navečer. Ima ranjenih. Hitne službe, objavljujući na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, rekle su da su napadi izazvali četiri požara u središtu grada i objavile slike vatrogasaca koji se bore s plamenom uz hrpe ruševina. Udari su, kako se navodi, uzrokovali znatnu štetu na zgradama.

There was a massive Russian drone attack on Kharkiv tonight. About 15 explosions were heard in the city. https://t.co/wMhAq5VMjG pic.twitter.com/RVTP7hTz8W