KONTROVERZNA IZJAVA

Tadić: 'Ništa bitka za Berlin, ništa tenkovski prodori... Vance se trudi nadmašiti Trumpa'

Reuters
Autor
Lina Šantak
26.08.2025.
u 16:32

"JD Vance tvrdi da je isto pregovorima završio i Prvi Svjetski Rat ?! Isto dakle pregovorima, kad je svima bilo svega dosta?!", komentirao je analitičar Tonči Tadić.

Potpredsjednik JD Vance našao se na meti kritika zbog netočne tvrdnje da je Drugi svjetski rat završio “nekakvim pregovorima”. Tijekom razgovora o miru između Rusije i Ukrajine u emisiji Meet the Press, Vance je pogrešno ustvrdio da su svi veliki ratovi završili dogovorima, što su mu pratitelji na društvenim mrežama odmah demantirali, podsjećajući da je rat okončan bezuvjetnom predajom Njemačke i Japana. 

"Čovjek svaki dan nešto novo nauči od ekipe u Bijeloj Kući. (rimuje se, ali nije mi to cilj).  Dakle JD Vance se trudi nadmašiti svog vođu Trumpa u debilnim izjavama i zasad mu dobro ide.  Jučer smo dakle od JD Vancea saznali da je Drugi Svjetski rat završio pregovorima Hitlerove Njemačke i Saveznika ?! Dakle, ništa bitka za Berlin, ništa tenkovski prodori sa istoka i zapada uz masivna bombardiranja... Kako on to zamišlja - da su se onako negdje u Ženevi našli Adolf, Winston, Franklin i Josif pa uz šampanjac potpisali mirovni sporazum !?!?? Nije bilo ni okupacije Njemačke, zar ne?  JD Vance tvrdi da je isto pregovorima završio i Prvi Svjetski Rat ?! Isto dakle pregovorima, kad je svima bilo svega dosta?!", komentirao je analitičar Tonči Tadić na Facebooku.

Ovo nije prvi put da Vance izaziva kontroverze svojim izjavama na međunarodnu temu.  U travnju je, tijekom posjeta Vatikanu, izazvao negodovanje nakon što se sa sinom fotografirao u Sikstinskoj kapeli, iako je ondje fotografiranje strogo zabranjeno kako bi se očuvala Michelangelova umjetnička djela, piše The Indepandent. Ni predsjednik Trump nije ostao bez gafova – početkom mjeseca, govoreći o miru između Armenije i Azerbejdžana, pogrešno je spomenuo “Albaniju i Aberbajdžan”.

