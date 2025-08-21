Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 12
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PITANJE UKRAJINE

Vance o sigurnosnim jamstvima: Europljani će morati ponijeti lavovski dio tereta

JD Vance
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
21.08.2025.
u 06:53

Mislim da bismo trebali biti od pomoći po pitanju zaustavljanja rata i ubijanja. No, trebali bismo očekivati, a predsjednik to zasigurno očekuje, da Europa odigra vodeću ulogu", izjavio je Vance

 Američki potpredsjednik J. D. Vance izjavio je da će europske zemlje morati ponijeti "lavovski dio" tereta po pitanju ukrajinskih sigurnosnih jamstva.  "Ne mislim da bismo mi trebali nositi taj teren. Mislim da bismo trebali biti od pomoći po pitanju zaustavljanja rata i ubijanja. No, trebali bismo očekivati, a predsjednik to zasigurno očekuje, da Europa odigra vodeću ulogu", izjavio je Vance u emisiji "The Ingraham Angle" u programu televizijskog kanala Fox News.

"Bez obzira o kojem će se obliku raditi, Europljani će morati ponijeti lavovski dio tereta", dodao je američki potpredsjednik.
Ključne riječi
Rusija rat u Ukrajini JD Vance

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još