Szijjarto odbija sankcije Dodiku, Cvijanović zahvalila Mađarskoj i Hrvatskoj

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto potvrdio je u srijedu kako vlada Viktora Orbana odbija uvođenje sankcija političarima iz reda bosanskih Srba, a predsjedateljica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović to je pozdravila te pohvalila i vladu Hrvatske zbog identičnog stava.

Cvijanović koja je bliska suradnica čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika se tijekom dana u Budimpešti sastala sa Szijjartom u nastojanju da ojača poziciju političkog vrha Republike Srpske suočenog s oštrim osudama Zapada zbog ugrožavanja ustavnog poretka BiH. Nakon sastanka sa Cvijanović, šef mađarske diplomacije kazao je kako mađarska vlada ostaje pri stajalištu da sankcije kojima su Dodika već podvrgnule SAD, Velika Britanija, Njemačka i Austrija nisu rješenje za krizu u BiH.

Kazao je kako će Mađarska nastaviti koristiti svoju poziciju unutar struktura Europske unije kako bi blokirala svaki pokušaj da se sankcije Dodiku uvedu i na toj razini. - To je progon političke naravi i to smatramo opasnim - kazao je Szijjarto uz poruku kako bi Bruxelles trebao razgovarati sa svim političarima sa zapadnog Balkana pa tako i s Dodikom. Cvijanović je pred novinarima u Budimpešti ponavljala tvrdnje političara iz RS kako je sadašnju krizu u BiH prouzročio isključivo visoki predstavnik međunarodne zajednice, a vladi Mađarske iskazala je zahvalnost na potpori kao i odbijanju uvođenja sankcija. - Bitno nam je (to) i zahvalni smo što je i Hrvatska kao i Mađarska prepoznala ovo - kazala je.

Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković je početkom tjedna u Mostaru kazao kako Hrvatska neće uvoditi sankcije Dodiku. - Čini mi se da inicijativa za usvajanje sankcija na razini EU-a neće proći. Iz svega što pratimo, u smislu pozicija država članica, to nije realno. Što se tiče Hrvatske, mi nismo u istoj poziciji kao zemlje koje nisu prvi susjedi (BiH) - kazao je Plenković uz pojašnjenje kako želi slati umirujuće poruke koje će ohrabrivati dijalog u susjednoj državi.