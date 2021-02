Svjetski rekorderi u cijepljenju imaju sve manje teških oboljenja

Izrael, svjetski broj jedan u cijepljenju, sljedećih bi tjedana trebao biti nacija najotpornija na koronavirus, jer su najbliže kolektivnog imuniteta za što bi prema procjenama 70 posto stanovnika trebalo steći imunitet. Više od 50 posto Izraelaca, odnosno 4,6 milijuna, dakle više nego Hrvatska ima stanovnika, primilo je barem prvu dozu cjepiva, a 3,3 milijuna ili 35,4 posto obje doze, prema posljednjim podacima izraelskog ministarstva zdravstva.

Više od 84 posto svih starijih od 70 godina primilo je obje doze, a barem jednu više od 81 posto svih starijih od 50, te 67 posto starijih od 30. S obje doze cijepljeno je 75 posto u dobi od 60 do 69 godina, 65 posto od 50 do 59, 55 posto od 40 do 49 godina, 36 posto od 30 do 39, 28 posto od 20 do 29 i 9 posto od 10 do 19.

Još je testovima potvrđena zaraza kod 8,4 posto stanovnika, što znači da je djelomično ili potpuno imunizirano najmanje 58 % nacije ako zasad nisu u velikom broju cijepljeni i oni kojima je testom bila potvrđena zaraza. Još bi poznatim brojkama trebalo dodati broj stvarno zaraženih koji nisu bili potvrđeni testom, uz ogradu da kod možda i četvrtine zaraženih nisu razvijena antitijela. To bi se trebalo odraziti i na smanjenju broja zaraženih, a osobito na smanjenju broja teških oboljenja i smrtnih slučajeva. Premda, što se teških slučajeva tiče, aktualne brojke su odraz stanja prije dva, tri tjedna.

Izrael je 5. veljače imao 84.784 aktivno zaraženih, a tri tjedna kasnije, jučer 39.130. Dnevni broj novozaraženih 20. siječnja bio je 10.213, a jučer 3054, što bi kod nas u omjeru na više nego dvostruko manje stanovnika bilo oko 1300. Još uvijek imaju 5,5 % zaraženih među testiranima prema podacima njihova ministarstva zdravstva. Dok su Izraelci 20. siječnja prema podacima Worldometera imali najveći broj smrtnih slučajeva u jednom danu – 101, jučer ih je bilo 10. Dnevni prosjek broja smrtnih slučajeva na tjednoj razini na kraju siječnja bio je 65 (u nas 29), a proteklih sedam dana 24 (u nas 14). Od 7. veljače broj teško oboljelih od COVID-19 im je u stalnom padu od 1147 (1142 u Hrvatskoj) do jučerašnjih 737 (780), a od 15. veljače im je i dnevni priljev novooboljelih u padu. Dakle, iako je što se tiče broja novozaraženih stanje u Hrvatskoj unatoč i porastu broja zaraženih protekli tjedan još uvijek bolje nego u Izraelu, što se tiče teških slučajeva u Izraelu je u omjeru na broj stanovnika stanje barem dvostruko bolje, a nešto malo bolje što se tiče smrtnih ishoda.

Prema Bloombergu, Izrael je dosad primijenio 88 doza cjepiva na sto stanovnika, a Hrvatska pet doza s kojima je 3,6 % stanovnika zasad dobilo barem jednu dozu, a 1,4 % obje, te smo na začelju među europskim zemljama.

