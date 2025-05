Svjedokinja o užasu u Vodicama: 'Udario ga je šakom u glavu. Pao je na beton i ostao bez svijesti. Bio je to strašan prizor'

Nakon brutalnog napada ispred kafića u samom centru Vodica, javnost je uzdrmana novim detaljima ovog šokantnog incidenta. Premlaćeni 47-godišnjak, navijač Dinama iz Slavonije, i dalje se nalazi u šibenskoj bolnici s ozljedama opasnima po život, dok su dvojica napadača, 44-godišnjak i 30-godišnjak, uhićeni.

Jedna Vodičanka, koja je svjedočila napadu, još uvijek je u šoku, piše 24sata. – Sve je počelo navijanjem u kafiću u centru grada. Slavonac je glasno navijao za Dinamo, a lokalni su ga upozoravali da ne provocira, ali on nije odustajao. Bilo je puno galame, pa su svi troje – on i dvojica lokalnih navijača – izašli van kako bi 'riješili nesuglasice'. Tada je jedan od njih udario Slavonca šakom u glavu, a ovaj je pao na beton, lupio glavom i ostao bez svijesti. Bio je to strašan prizor – rekla je svjedokinja za naš portal, naglasivši da ništa ne opravdava fizičko nasilje zbog nogometnih navijačkih strasti.

Nakon što je zadobio više udaraca u glavu i tijelo, muškarac je ostao nepomično ležati. Hitno je prevezen u šibensku bolnicu, gdje mu je dijagnosticirana teška ozljeda glave, a liječnici navode da su prognoze neizvjesne i da se bore za njegov život. Prema policijskom priopćenju, dvojica osumnjičenih su nakon napada pobjegla s mjesta događaja. Kriminalističko istraživanje je provedeno, a obojica su privedeni zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela osobito teške tjelesne ozljede.

„Vozilom hitne medicinske pomoći, ozlijeđeni 47-godišnjak je prevezen u Opću bolnicu u Šibeniku gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede opasne po život. Brzom reakcijom policije osumnjičeni muškarci su uhićeni i privedeni u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje“, izvijestili su iz Policijske uprave.

Uznemirujuću snimku napada možete pogledati OVDJE. Na snimci se vidi kako jedan muškarac udara žrtvu šakom u glavu, nakon čega on pada na tlo. Dok bespomoćno leži, drugi napadač ga udara nogom. Riječ je o brutalnom napadu koji se, prema svemu sudeći, dogodio nakon utakmice Hajduk – Dinamo, koju je Dinamo pobijedio 3:1.

Gradonačelnik Vodica Ante Cukrov izrazio je ogorčenje zbog događaja: – Riječ je o pojedinačnom ispadu koji se nikako ne bi smio događati. Svatko treba snositi odgovornost za ono što je učinio. Vidio sam snimku, čovjek je pao na beton, udario glavom… Uopće je neshvatljivo da se ljudi zbog nogometa ovako obračunavaju – izjavio je Cukrov.