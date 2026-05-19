Reder tvrdi da nije ubio suprugu pa je raskomadao, otac na sudu: Jednom ju je toliko udario da je išla na šivanje

Čitanjem optužnice na Županijskom sudu u Osijeku počelo je suđenje Robertu Rederu (53) kojeg se tereti za teško ubojstvo supruge Maje Cvitanović Reder u ljeto 2025. godine u Tenji kod Osijeka zbog čega mu prijeti do 50 godina zatvora.

Prema optužnici, Reder se tereti da je neutvrđenog dana od 2. kolovoza 2025. do 2. rujna 2025. u Tenji, nakon što ga je supruga Maja Cvitanović Reder zbog ranijih psihičkih i fizičkih zlostavljanja odlučila napustiti, zadao joj više uboda po tijelu nakon čega je njezino tijelo rasjekao u više dijelova te bacio u septičku jamu koja se nalazi u dvorištu njegove obiteljske kuće. U septičkoj jami nije pronađeno cijelo tijelo žene već samo dijelovi poput oba stopala i komada kože. Reder je uhićen 3. rujna, a u istražnom zatvoru je od 4. rujna 2025. godine.

- Ne smatram se krivim - rekao je nakon što ga je predsjednica sudskog vijeća Biljana Đilas upitala da se izjasni o krivnji.

Branitelj po službenoj dužnosti Vladimir Borić kazao je kako njegov branjenik ne poriče da je suprug Maje Cvitanović te ne poriče da su na adresi u Tenji u septičkoj jami pronađeni dijelovi ljudskog tijela. No, poriče da bi psihički i fizički zlostavljao suprugu te poriče da bi je usmrtio na način kako mu se to stavlja na teret optužnicom i da bi postupao na način da bi u septičku jamu bacio dijelove tijela.

Na raspravi je zamjenik glavnog državnog odvjetnika Davor Petričević kazao kako će izvesti brojne dokaze i ispitati nekoliko svjedoka, a naveo je i kako će se priložiti službena zabilješka policije od 2. rujna 2025. kada je Roberto Reder dojavio policiji da mu nepoznata osoba boravi u dvorištu te da je u septičkoj jami pronašao dio ljudskog tijela. Kazao je i kako su u kući pronađena 22 noža, dvije sjekirice te manja pila, a na zidu u kući su pronađeni tragovi krvi koja pripada žrtvi.

Branitelj je naveo da se ne protivi izvođenju dokaza koje je predložila optužba, ali predlaže da se optužba očituje što namjerava dokazati dokazima koje je prethodno objavila izložiti u dokaznom postupku. Branitelj tvrdi da s obzirom na loše zdravstveno stanje njegovog branjenika, on fizički ne bi ni mogao ubiti te raskomadati tijelo supruge. Tražio je da se dokaznom postupku priloži dokumentacija KBC-a Osijek s Odjela za infektologiju. Obrana tvrdi da se optuženik tada teško kretao i za kretanje je koristio štake. Predlaže i da se u dokaznom postupku ispita kao svjedok taksist koji je po pozivu s kućne adrese u Tenji prevezao optuženika 31. srpnja i 1. kolovoza 2025. do KBC-a Osijek te da se istog preispita kako se optuženik kretao i je li tom prilikom koristio štake. Obrana je predložila i ispitivanje vještaka Centra za kriminalistička vještačenja. Tužitelj Petričević smatra da su prijedlozi obrane, osim ispitivanja vještaka, irelevantni te da se njima ne može ništa dokazati.

Na sudu je ispitan Damir Cvitanović, otac ubijene Maje Cvitanović Reder.

- Nazvao me i rekao mi da je Maja otišla s nekim čovjekom u nekom automobilu. Na te njegove priče sam odmah vidio da on to nešto izmišlja, da nešto nije u redu. Sve je ostalo u kući, telefoni, novčanik, a nje nema danima. Ako je bježala, onda je trebala ponijeti bar novčanik i osobne dokumente. On je danima tražio Maju po Osijeku, ispitivao. Pet puta me u Osijeku slučajno pronašao i uvijek je imao iste priče. Zadnji put je išao kod doktora na dvije štake i rekao mi 'znaš da sam je volio'. Tad sam znao da je nema više jer ako nekoga voliš onda ga voliš, nisi ga volio. Kada sam vidio na televiziji kako ga privode, trčao je po stepenicama, nisu mu trebale nikakve štake - ispričao je na sudu otac ubijene Maje, Damir Cvitanović.

- Ja sam policiji drugi dan rekao da pretraže kuću, auto. Nakon par dana su me nazvali i rekli da je sve u redu, no traljavo je sve odrađeno, dali su mu vremena 20 dana - kazao je Majin otac.

- Njihov odnos je do kraja bio konfuzan, malo pobjegne od njega, ona dođe kod svoje bake, on dolazi, ne da joj mira. Vječito je govorila da ne može više s njim živjeti, da ne može izdržati. Posljednji dan kada mi je rekla da će otići za rastavu kod odvjetnice, od onda je nisam vidio - rekao je. Kazao je kako je Reder tukao njegovu kćer.

- Jednom je išla na šivanje, imala je ozlijeđeno oko. To joj nikad nije zaraslo, imala je ožiljke. To nije bio šamar, to je bio udarac šakom. Tada je pobjegla kod bake, rekla je da ju je on udario - rekao je.

- Bivša supruga mi je rekla da ga je jako interesiralo što se to može staviti u septičku jamu, da jako smrdi i je li septička jama spojena na kanalizaciju i kako se prazni sadržaj septičke jame što je meni bilo čudno - dodao je otac.

Pročitan mu je i iskaz koji je dao u DORH-u kada je rekao da je Maju zadnji put vidio 1. kolovoza te da mu je ona tada rekla da se jako posvađala sa suprugom te da mu je rekla da se želi rastati. - Rekla mi je da je to prvo mirno prihvatio, no kasnije je pobjesnio - kazao je otac ranije tužiteljstvu.

Na upit branitelja rekao je da ne zna otkad su bili u braku, da su prvo živjeli u dvorišnoj kući kod njegovih roditelja. - Dok je on bio u zatvoru, ona je pobjegla od njegovog oca koji ju je pokušao napastovati. Tada je kupila kuću u Tenji, a pri kupnje kuće pomogla im je moja bivša supruga Sanja. Optuženik se s izdržavanja kazne zatvora vratio u kuću u Tenji - kazao je.

Dodao je kako nije bio zadovoljan načinom života na koji je živjela njegova kćer Maja, poznato mu je da je uživala drogu i alkohol, nije radila niti je bila sposobna raditi. - U kući u Tenji živjela je sama dok je optuženik bio u zatvoru - kazao je otac. Rekao je da je njegova kćer bila također u zatvoru, u isto vrijeme kada je Roberto Reder te da je ona izašla iz zatvora prije njega. - Čuo sam od Roberta da Maju čeka još nekakav sud i da će morati u zatvor, a pretpostavljam da se radilo o djelu krađe što se dogodilo negdje na moru - rekao je.

Inače, supružnici Reder u Tenju su se preselili nekoliko godina ranije iz osječke Retfale. Bavili su se uzgojem pitbullova, a Reder je od ranije poznat policiji te je odslužio zatvorsku kaznu kao i njegova supruga Maja. Na sudu se moglo čuti i kako je optuženi u braniteljskoj mirovini.