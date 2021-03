Svjedok opisao trenutke užasa: Čuo sam hitce i ugledao prestrašene ljude kako trče prema meni

Desetero ljudi ubijeno je u trgovini King Soopers u gradu Boulderu u američkoj saveznoj državi Colorado, a u koju je ušetao naoružani napadač i otvorio paljbu.

Među ubijenima je i policajac Eric Talley (51) koji je prvi došao na mjesto pucnjave, a otac je čak sedmero djece.

Policija je uhitila muškarca osumnjičenog za pucnjavu, a objavljena je i snimka njegovog uhićenja na kojoj se vide kako ga policajci odvode. Bio je bez majice s krvavim rukama i nogama.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH