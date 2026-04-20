#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
PREGOVORI ZASAD BEZ USPJEHA

Ništa od izbora ustavnih sudaca, HDZ-u smeta Goran Selanec

Zagreb: Sudac Ustavnog suda Goran Selanec
Autori: Petra Maretić Žonja, Iva Boban Valečić
20.04.2026.
u 19:14

SDP ne isključuje mogućnost da će zatražiti poništenje natječaja za izborne suce i raspisivanje novog, iako nije najjasnije kako bi to bilo provedeno bez glasanja u Saboru o aktualnim kandidatima

Ustavni sud ipak će neko dulje vrijeme raditi u "krnjem" sastavu. Kako stvari stoje, uvjeravanja vladajućih i oporbe da će napraviti sve da to ne bude tako ostaju puka uvjeravanja jer dogovor o izboru tri suca nije postignut, što znači da sutra, za kada je u Saboru zakazano glasanje, neće biti imenovani. Iako su paralelno obje strane javno pokušavale ostaviti dojam da pregovora i nema, neformalnih razgovora o izboru ustavnih sudaca zadnjih je dana između HDZ-a i SDP-a ipak bilo. Zadnju "rundu" razgovora na tu temu obavili su "časnici za vezu", HDZ-ov Ivan Malenica i SDP-ov Saša Đujić, i to u Istanbulu, gdje su zajedno sudjelovali na 152. skupštini Interparlamentarne unije. Fotografija koju je Đujić objavio na društvenim mrežama u nedjelju, garnirana pjesmom koja se zove "Kolaps pregovora", dala je naslutiti da je pat pozicija i dalje na snazi.

'Goran Dolović' im nije smetao

Neslužbeno, u vrhu SDP-a za činjenicu da će Ustavni sud otežano funkcionirati optužuju HDZ, i to iz dva razloga. Kao prvo, ni u jednom trenutku nisu, kaže naš izvor, pokazali volju za razdvajanjem procesa izbora predsjednika Vrhovnog suda s izborom trojice sudaca Ustavnog suda iako je to bio glavni uvjet lijeve oporbe za nastavak pregovora o popunjavanju Ustavnog suda. Kao drugo, iako se o imenima kandidata koje bi obje strane rado vidjele u Ustavnom sudu nije razgovaralo, iz HDZ-a su jasno dali naslutiti da je njima jedno ime od 13 pristiglih kandidatura ipak neprihvatljivo. Kako doznajemo, riječ je o Goranu Selancu, jednom od trojice sudaca Ustavnog suda kojima je aktualni mandat istekao sredinom travnja i za kojega su iz HDZ-a, čuje se, kazali da je netko koga ne žele više u Ustavnom sudu. Kao razlog zbog kojeg žele "eliminirati" Selanca, čujemo u SDP-u, naveli su da je s njime "teško raditi i surađivati".

Isti izvor iz SDP-a kaže kako je HDZ-ovcima odmah rečeno da je Selanec definitivno kandidat kojeg oni žele ponovno u Ustavnom sudu jer smatraju da je svojim radom to i zaslužio, ali i da na ucjene tog tipa neće pristati. Ni jedno drugo sudačko ime, kaže isti izvor, nije se u razgovorima spominjalo jer, realno, o imenima i nisu razgovarali s obzirom na to da HDZ nije ispunio prvi uvjet – razdvojio dva izborna procesa. Naglašava, također, kako su im činjenicu da ne žele Selanca HDZ-ovci “natuknuli usput”. U vrhu SDP-a drže i da su šanse da se dogovor, nakon svega, ipak uspije postići sada svedene na minimum. A što se moglo zaključiti još početkom prošlog tjedna, kada su na zadnjoj sjednici saborskog Odbora za pravosuđe vladajući sedmi put s dnevnog reda skinuli davanje mišljenja o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda, što je preduvjet da Zoran Milanović Saboru predloži osobu za najvišu poziciju sudbene vlasti.

U vrhu SDP-a kažu kako će još pričekati ovaj tjedan da vide kako će vladajući objasniti nerazdvajanje dva izborna procesa i kako će se braniti od činjenice da ustavni suci nisu izabrani. A nakon toga, ne isključuju mogućnost da će zatražiti poništenje natječaja za izborne suce i raspisivanje novog, iako u ovom trenutku nije najjasnije kako bi to bilo provedeno bez glasanja u Saboru o aktualnim kandidatima za popunjavanje Ustavnog suda.

U HDZ-u su danas potvrdili da su suprotnoj strani dali do znanja da im je Goran Selanec apsolutno neprihvatljiv. Izvor u vrhu stranke podsjeća, među ostalim, kako je SDP apelirao da se izaberu tri ustavna suca koji će neovisno o svojim ideološkim opredjeljenjima štititi Ustav i građane. A Selanec se, tvrdi, svojim dosadašnjim angažmanom na Ustavnom sudu jasno politički svrstao i opredijelio. Činjenica je, dodaje ovaj izvor, da je Selnec kao sudac Ustavnog suda sudjelovao na okruglom stolu političke stranke u Hrvatskom saboru, a to je, nastavlja, "neprihvatljivo za HDZ, koji je već javno komunicirao da je za to da se izaberu tri nova suca kojima će na prvom mjestu biti zaštita Ustava, a ne političko djelovanje na Ustavnom sudu". Selanec je, naime, još 2022. godine sudjelovao na okruglom stolu o Vladinu planu razvoja pravosudnog sustava, koji je u Saboru tada upriličila stranka Možemo!.

O tome trebaju li ustavni i drugi suci sudjelovati u događajima u organizaciji pojedinih političkih opcija doista bi se dalo diskutirati. No, to što ga je HDZ zbog ovog angažmana označio kao osobu nepodobnu za ustavnog suca poprilično je neobično s obzirom na to da je ta stranka, sa SDP-om, 2016. godine u Ustavni sud poslala trojac koji je u to vrijeme još uvijek sjedio u zastupničkim klupama, dvoje kao zastupnike SDP-a i jednoga iz HDZ-a. Od Josipa Leke, Ingrid Antičević Marinović i Davorina Mlakara HDZ tada nije tražio neovisnost o pojedinim političkim opcijama. I nije mogao jer je ovaj trojac u trenutku imenovanja u Ustavni sud sjedio u SDP-ovim, odnosno HDZ-ovim klupama u Saboru pa su čak i sami sudjelovali u glasanju o vlastitu imenovanju.

'Politički izbor'

O činjenici da je Mlakar taman nekako u to vrijeme, pod optužbama za primanje mita, bio prisiljen javno priznati da se u Hypo banci u Klagenfurtu lažno predstavio kao Gordan Dolović da ne govorimo. Zanimljivo, da je izbor ustavnih sudaca politički izbor prošlog tjedna podsjetio je u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a posebni savjetnik premijera za vanjsku politiku Mate Granić. Da se radi o političkom izboru nije tajna s obzirom na to da to traži Ustav, ali ispada da je politički izbor HDZ-u prihvatljiv samo kada se radi o kandidatima koji su mu po volji, ali da im jednak princip ipak smeta kad se radi o kandidatima koje predlažu SDP i Možemo.

Vozači, oprezno nakon otvorenja podvožnjaka: Ako ne pazite na ovo, bit ćete u problemu
ustavni sudac SDP HDZ Goran Selanec Ustavni sud

Komentara 6

Pogledaj Sve
PA
pacijent
19:24 20.04.2026.

Ovaj sto pregovara u ime SDP Djujic ja mislio pop Djujic kad slabo sam vidio onaj pop je bio Momcilo Djujic sory greska HAHAHAHAHAHAHAH

CH
CharlieHvlebdo
19:31 20.04.2026.

Sve ovo, u 19 sati i 30 minuta nije točno i glasanja o tome ovaj tjedan neće ni biti! Prije bih rekao je to vjerojatno tek krajem travnja mjeseca.

Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
19:23 20.04.2026.

Selancu “dasku sapuna” sdp.”Vara” sdp sa mozemo.

Zagreb: Pogled na gradske ulice sa 17 kata hotela Westin
EMOTIVNA ISPOVIJEST

Zagrepčanin otvorio dušu, priznao ono od čega svi strepe: 'Molimo Boga da nam ne dođu neki nenadani troškovi'

Sve veći troškovi stanovanja i najma u Hrvatskoj, osobito u Zagrebu i Splitu, potaknuli su val reakcija građana koji tvrde da velik dio plaće odlazi na osnovne troškove te da je samostalan život sve teže održiv. Podaci Državnog zavoda za statistiku potvrđuju rast cijena, pa je prosječna cijena kvadrata novog stana u Hrvatskoj u drugom polugodištu 2025. iznosila 2885 eura, dok je u Zagrebu dosegnula 3436 eura.

