Ništa od izbora ustavnih sudaca, HDZ-u smeta Goran Selanec

Ustavni sud ipak će neko dulje vrijeme raditi u "krnjem" sastavu. Kako stvari stoje, uvjeravanja vladajućih i oporbe da će napraviti sve da to ne bude tako ostaju puka uvjeravanja jer dogovor o izboru tri suca nije postignut, što znači da sutra, za kada je u Saboru zakazano glasanje, neće biti imenovani. Iako su paralelno obje strane javno pokušavale ostaviti dojam da pregovora i nema, neformalnih razgovora o izboru ustavnih sudaca zadnjih je dana između HDZ-a i SDP-a ipak bilo. Zadnju "rundu" razgovora na tu temu obavili su "časnici za vezu", HDZ-ov Ivan Malenica i SDP-ov Saša Đujić, i to u Istanbulu, gdje su zajedno sudjelovali na 152. skupštini Interparlamentarne unije. Fotografija koju je Đujić objavio na društvenim mrežama u nedjelju, garnirana pjesmom koja se zove "Kolaps pregovora", dala je naslutiti da je pat pozicija i dalje na snazi.

'Goran Dolović' im nije smetao



Neslužbeno, u vrhu SDP-a za činjenicu da će Ustavni sud otežano funkcionirati optužuju HDZ, i to iz dva razloga. Kao prvo, ni u jednom trenutku nisu, kaže naš izvor, pokazali volju za razdvajanjem procesa izbora predsjednika Vrhovnog suda s izborom trojice sudaca Ustavnog suda iako je to bio glavni uvjet lijeve oporbe za nastavak pregovora o popunjavanju Ustavnog suda. Kao drugo, iako se o imenima kandidata koje bi obje strane rado vidjele u Ustavnom sudu nije razgovaralo, iz HDZ-a su jasno dali naslutiti da je njima jedno ime od 13 pristiglih kandidatura ipak neprihvatljivo. Kako doznajemo, riječ je o Goranu Selancu, jednom od trojice sudaca Ustavnog suda kojima je aktualni mandat istekao sredinom travnja i za kojega su iz HDZ-a, čuje se, kazali da je netko koga ne žele više u Ustavnom sudu. Kao razlog zbog kojeg žele "eliminirati" Selanca, čujemo u SDP-u, naveli su da je s njime "teško raditi i surađivati".

Isti izvor iz SDP-a kaže kako je HDZ-ovcima odmah rečeno da je Selanec definitivno kandidat kojeg oni žele ponovno u Ustavnom sudu jer smatraju da je svojim radom to i zaslužio, ali i da na ucjene tog tipa neće pristati. Ni jedno drugo sudačko ime, kaže isti izvor, nije se u razgovorima spominjalo jer, realno, o imenima i nisu razgovarali s obzirom na to da HDZ nije ispunio prvi uvjet – razdvojio dva izborna procesa. Naglašava, također, kako su im činjenicu da ne žele Selanca HDZ-ovci “natuknuli usput”. U vrhu SDP-a drže i da su šanse da se dogovor, nakon svega, ipak uspije postići sada svedene na minimum. A što se moglo zaključiti još početkom prošlog tjedna, kada su na zadnjoj sjednici saborskog Odbora za pravosuđe vladajući sedmi put s dnevnog reda skinuli davanje mišljenja o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda, što je preduvjet da Zoran Milanović Saboru predloži osobu za najvišu poziciju sudbene vlasti.

U vrhu SDP-a kažu kako će još pričekati ovaj tjedan da vide kako će vladajući objasniti nerazdvajanje dva izborna procesa i kako će se braniti od činjenice da ustavni suci nisu izabrani. A nakon toga, ne isključuju mogućnost da će zatražiti poništenje natječaja za izborne suce i raspisivanje novog, iako u ovom trenutku nije najjasnije kako bi to bilo provedeno bez glasanja u Saboru o aktualnim kandidatima za popunjavanje Ustavnog suda.

U HDZ-u su danas potvrdili da su suprotnoj strani dali do znanja da im je Goran Selanec apsolutno neprihvatljiv. Izvor u vrhu stranke podsjeća, među ostalim, kako je SDP apelirao da se izaberu tri ustavna suca koji će neovisno o svojim ideološkim opredjeljenjima štititi Ustav i građane. A Selanec se, tvrdi, svojim dosadašnjim angažmanom na Ustavnom sudu jasno politički svrstao i opredijelio. Činjenica je, dodaje ovaj izvor, da je Selnec kao sudac Ustavnog suda sudjelovao na okruglom stolu političke stranke u Hrvatskom saboru, a to je, nastavlja, "neprihvatljivo za HDZ, koji je već javno komunicirao da je za to da se izaberu tri nova suca kojima će na prvom mjestu biti zaštita Ustava, a ne političko djelovanje na Ustavnom sudu". Selanec je, naime, još 2022. godine sudjelovao na okruglom stolu o Vladinu planu razvoja pravosudnog sustava, koji je u Saboru tada upriličila stranka Možemo!.

O tome trebaju li ustavni i drugi suci sudjelovati u događajima u organizaciji pojedinih političkih opcija doista bi se dalo diskutirati. No, to što ga je HDZ zbog ovog angažmana označio kao osobu nepodobnu za ustavnog suca poprilično je neobično s obzirom na to da je ta stranka, sa SDP-om, 2016. godine u Ustavni sud poslala trojac koji je u to vrijeme još uvijek sjedio u zastupničkim klupama, dvoje kao zastupnike SDP-a i jednoga iz HDZ-a. Od Josipa Leke, Ingrid Antičević Marinović i Davorina Mlakara HDZ tada nije tražio neovisnost o pojedinim političkim opcijama. I nije mogao jer je ovaj trojac u trenutku imenovanja u Ustavni sud sjedio u SDP-ovim, odnosno HDZ-ovim klupama u Saboru pa su čak i sami sudjelovali u glasanju o vlastitu imenovanju.

'Politički izbor'



O činjenici da je Mlakar taman nekako u to vrijeme, pod optužbama za primanje mita, bio prisiljen javno priznati da se u Hypo banci u Klagenfurtu lažno predstavio kao Gordan Dolović da ne govorimo. Zanimljivo, da je izbor ustavnih sudaca politički izbor prošlog tjedna podsjetio je u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a posebni savjetnik premijera za vanjsku politiku Mate Granić. Da se radi o političkom izboru nije tajna s obzirom na to da to traži Ustav, ali ispada da je politički izbor HDZ-u prihvatljiv samo kada se radi o kandidatima koji su mu po volji, ali da im jednak princip ipak smeta kad se radi o kandidatima koje predlažu SDP i Možemo.