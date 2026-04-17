Tragedija u Slavonskom Brodu: Dvije žene poginule u naletu vlaka

Večeras se dogodila teška nesreća u Slavonskom Brodu u naselju Mali Pariz. Na željezničkom prijelazu u Ulici Dragutina Račkog su prema prvim informacijama smrtno stradale dvije mlađe ženske osobe nakon naleta vlaka, javlja lokalni 035portal .

Točne okolnosti događaja još nisu razjašnjene. Iz PU brodsko-posavske navode kako je dojava zaprimljena oko 21:50 sati, a na teren su odmah upućene sve dežurne službe. Policijski očevid je u tijeku, a detaljnije informacije bit će poznate nakon što se utvrde sve relevantne činjenice.