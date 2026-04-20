Magyar: 'Spremni smo provoditi naloge za uhićenje. Na tom popisu je i Benjamin Netanyahu'

Mađarski premijer Peter Magyar rekao je u ponedjeljak da će se njegova zemlja ponovno pridružiti Međunarodnom kaznenom sudu (ICC) i biti spremna provoditi naloge za uhićenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Nacionalist Viktor Orban, koji je bio na vlasti 16 godina, najavio je prošle godine povlačenje Mađarske iz Međunarodnog kaznenog suda nakon što je primio Netanyahua u Budimpešti. Povlačenje je trebalo stupiti na snagu 2. lipnja ove godine.

Odmah nakon pobjede na parlamentarnim izborima 12. travnja, Peter Magyar je najavio da namjerava vratiti Mađarsku u ICC. Istovremeno su izraelski mediji izvijestili o njegovom telefonskom razgovoru s izraelskim premijerom u kojemu je Magyar pozvao Netanyahua u Budimpeštu 23. listopada na 70. obljetnicu ustanka protiv Sovjeta 1956. godine.

Kada ga je novinar u ponedjeljak pitao vidi li tu kontradiktornost, Magyar je pojasnio da je uputio poziv svim čelnicima s kojima je razgovarao telefonom. "Ako je neka zemlja članica Međunarodnog kaznenog suda i tražena osoba uđe na njezin teritorij, onda tu osobu treba uhititi", dodao je budući proeuropski konzervativni čelnik na konferenciji za medije nakon prvog sastanka svog kluba zastupnika u parlamentu. "Ne moram sve reći preko telefona. Pretpostavljam da svaki šef države i vlade poznaje te zakone", dodao je Magyar.

Međunarodni kazneni sud sa sjedištem u Haagu izdao je 2024. godine nalog za uhićenje Benjamina Netanyahua zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Pojasu Gaze. Magyar je dao do znanja da njegov tim proučava proceduru prekida procesa povlačenja Mađarske iz Međunarodnog kaznenog suda prije 2. lipnja. Magyar je u ponedjeljak najavio i da će se konstitutivna sjednica Nacionalne skupštine održati tijekom vikenda 9. i 10. svibnja, kada će položiti prisegu.