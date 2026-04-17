U zadarskom kanalu pronađenog mrtvo tijelo ženske osobe

AFERA MIKROSKOPI

Hrvoje Petrač dobio i četvrtu odgodu odlaska u zatvor jer ima zdravstvenih problema. U Remetinec se mora javiti 15. Lipnja

Trojica Petrača i Pozder su osuđeni i na sporedne novčane kazne, koje su već platili, a novčanu kaznu je platila i Pozderova tvrtka Medical Innovation Solutions kojoj je oduzeta nepripadna imovinska korist od 474.000 eura. Sve novčane kazne, kao i protupravno stečena imovinska korist su već uplaćene u državni proračun, koji je tako postao "bogatiji" za oko 1, 4 milijuna eura.