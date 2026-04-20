SNAŽNO NEVRIJEME

VIDEO Nagla promjena vremena poharala Hrvatsku: Tuča zabijelila Ogulin u nekoliko minuta

Screenshot/Facebook
Autori: Ivica Beti, Lorena Posavec
20.04.2026.
u 18:56

Nevrijeme je zahvatilo i područje Šenkovca kod Zaprešića, nedaleko od slovenske granice

Početkom tjedna Hrvatsku je zahvatila nagla promjena vremena, donijevši kišu diljem zemlje, a u poslijepodnevnim satima snažno nevrijeme s tučom pogodilo je područje Ogulina i Slunja. Tuča, koja je trajala desetak minuta, bila je iznimno jaka te je u kratkom vremenu zabijelila tlo. Iako kratkotrajna, prouzročila je štetu, osobito u voćnjacima gdje su stradali cvjetovi i tek zametnuti plodovi, kao i na nedavno posađenim presadnicama povrća, javljaju lokalni mediji. Mnogi građani su na društvenim mrežama objavili nevjerojatne snimke snažne tuče koja je u kratkom vremenu potpuno zabijelila tlo. 

Nevrijeme je zahvatilo i područje Šenkovca kod Zaprešića, nedaleko od slovenske granice. "Horor. Zamračilo se, počelo grmjeti, sijevati, kiša sve jače i onda je ova bljuzga počela padati nakon čega se razvedrilo", rekla je građanka za net.hr.

Zagreb: Pogled na gradske ulice sa 17 kata hotela Westin
EMOTIVNA ISPOVIJEST

Zagrepčanin otvorio dušu, priznao ono od čega svi strepe: 'Molimo Boga da nam ne dođu neki nenadani troškovi'

Sve veći troškovi stanovanja i najma u Hrvatskoj, osobito u Zagrebu i Splitu, potaknuli su val reakcija građana koji tvrde da velik dio plaće odlazi na osnovne troškove te da je samostalan život sve teže održiv. Podaci Državnog zavoda za statistiku potvrđuju rast cijena, pa je prosječna cijena kvadrata novog stana u Hrvatskoj u drugom polugodištu 2025. iznosila 2885 eura, dok je u Zagrebu dosegnula 3436 eura.

