VIDEO Nagla promjena vremena poharala Hrvatsku: Tuča zabijelila Ogulin u nekoliko minuta

Početkom tjedna Hrvatsku je zahvatila nagla promjena vremena, donijevši kišu diljem zemlje, a u poslijepodnevnim satima snažno nevrijeme s tučom pogodilo je područje Ogulina i Slunja. Tuča, koja je trajala desetak minuta, bila je iznimno jaka te je u kratkom vremenu zabijelila tlo. Iako kratkotrajna, prouzročila je štetu, osobito u voćnjacima gdje su stradali cvjetovi i tek zametnuti plodovi, kao i na nedavno posađenim presadnicama povrća, javljaju lokalni mediji. Mnogi građani su na društvenim mrežama objavili nevjerojatne snimke snažne tuče koja je u kratkom vremenu potpuno zabijelila tlo.

Nevrijeme je zahvatilo i područje Šenkovca kod Zaprešića, nedaleko od slovenske granice. "Horor. Zamračilo se, počelo grmjeti, sijevati, kiša sve jače i onda je ova bljuzga počela padati nakon čega se razvedrilo", rekla je građanka za net.hr.