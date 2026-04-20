Hoće li on biti novi Putinov čovjek u Europi? Poznato je da je naklonjen Rusiji, a sada stiže na vlast

"Glasali smo u velikom broju, pobijedili smo apatiju. No, nepovjerenje u bugarsku politiku i dalje je visoko i pred nama je još puno posla. Ovo je tek prvi korak", kazao je Rumen Radev, bivši predsjednik naklonjen Rusiji, nakon što je ostvario uvjerljivu pobjedu na bugarskim parlamentarnim izborima. On je, kako prenosi Politico, izjavio da će Sofija ulagati napore da nastavi svoj europski put, ali je pozvao Uniju na veći pragmatizam. "Jaka Bugarska u jakoj Europi treba kritičko razmišljanje i pragmatizam jer je Europa postala žrtva vlastite ambicije da bude moralni vođa u svijetu bez pravila“, istaknuo je.

Njegovi protivnici tvrde da se njegove politike često poklapaju s kremaljskima, posebice po pitanju rata u Ukrajini. On, primjerice, ne podržava slanje oružja Kijevu. Nakon izbora, tvrdio je da će diplomacija s Moskvom biti potrebna ne samo za uspostavu nove sigurnosne arhitekture na kontinentu, već i zbog troškova energije te industrijske konkurentnosti. Tijekom kampanje, nagovijestio je da podržava jeftin uvoz ruske nafte. U danima prije izbora, Radev je odbacivao optužbe da je proruski orijentiran: "Ne vidim kakav bih to proruski stav imao. Imam potpuno probugarske stavove, imam proeuropske stavove."

Jedan europski diplomat kazao je za Politico da Radev nije ni blizu disruptivna snaga kao što je bio mađarski premijer u odlasku Viktor Orbán. Naime, on kaže da je Radev u "sasvim drugoj ligi“ kada je riječ o njegovoj sposobnosti ili želji da preokrene politiku.

Radev, kako je kazao analitičar Martin Vladimirov za Europe Today, neće biti otvoreno protiv Europske unije, no njegov bi izbor mogao biti velika pobjeda za Kremlj. "Možemo očekivati pragmatičnog bugarskog vođu koji će na površini ostati proeuropski. Ali kao i ranije, Bugarska je bila vrlo praktičan 'trojanski konj' Kremlja, čak i kada zagovara proeuropsku politiku. Ispod te retorike često se kriju potezi koji potkopavaju, primjerice, ukidanje ruske nafte i plina u Europi, sankcije protiv Rusije ili podršku Ukrajini", naveo je analitičar.