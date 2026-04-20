TEŠKA NESREĆA U AUSTRIJI

U Salzburgu se trolejbus zabio u supermarket: Vozač doživio moždani udar - jedna osoba poginula, više ozlijeđenih

Autor
Snježana Herek
20.04.2026.
u 19:07

U nesreći je teško ozlijeđen vozač trolejbusa, koji je morao biti hitno operiran

U stambenoj četvrti Itzling u Salzburgu, u ponedjeljak prijepodne dogodila se teška prometna nesreća. Trolejbus javnog gradskog prijevoza, tvrtke Salzburg AG, linije 6, udario je u poslovnicu supermarketa Billa Plus. Vozač trolejbusa (59), kako je izvijestila austrijska televizija ORF navodno je prije nesreće doživio moždani udar, te je izgubio kontrolu nad vozilom. Prema izvješću svjedoka s mjesta nesreće, vozač trolejbusa navodno je na raskrižju ulica Raiffeisenstrasse i Austrasse, gdje se je dogodila nesreća, posve normalno ušao vozilom u kružni tok. Kako se ističe, omnibusi tamo obično ne voze brzo. Vozilo je potom iznenada umjesto da skrene, krenulo ravno naprijed, prešlo preko biciklističke i pješačke staze, te je punom brzinom udario u glavna ulazna vrata foajea i zabio se u poslovnicu supermarketa Billa Plus.

Policija je izvijestila da je u nesreći, na licu mjesta poginuo 55-godišnji muškarac, iz Salzburga, koji je tuda prolazio kao pješak. U nesreći su teško ozlijeđeni vozač trolejbusa, koji je morao biti hitno operiran, te još jedna osoba. Ostalih petero putnika iz trolejbusa zadobilo je lakše tjelesne ozljede. Osim njih, kako su s mjesta nesreće javili djelatnici Crvenog križa, i prenijeli austrijski mediji, još oko 25 do 30 osoba, vjerojatno prestravljenih putnika iz trolejbusa, te pješaka i kupaca  supermarketa također involviranih u nesreću, na licu je mjesta zatražilo pomoć. 

Na mjestu događaja, uz policiju i vatrogasce, bio je i veliki broj osoblja Hitne pomoći, uključujući i tim za krizne intervencije. Trenutno su još na mjestu udesa istražitelji, i građevinski stručnjaci, među njima i statičari jer, kako je javljeno, postoji rizik od urušavanja zgrade u koju se je trolejbus zabio.

