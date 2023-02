Svijet se licemjerno kune u njih, a djeca su i danas roba, roblje i seks-žrtve

Slučaj četiri hrvatska para uhićena u Zambiji nakon što su posvojila djecu iz Demokratske Republike Kongo, i to pod sumnjom u trgovanje ljudima, približio je hrvatskoj javnosti, više no ikad, stvarnost afričke djece. Nisu samo djeca u Africi gladna, iskorištavana za rad ili kao oružje u ratnim sukobima. Njihov položaj i status u društvima diljem svijeta pun je suprotnosti, nerijetko i surovosti, iako je vjerojatno svim nacijama jedno isto – kunu se u djecu, kao zalog bolje budućnosti. Kivumu je selo u Ruandi, no broji čak 35.000 stanovnika. Katolička je to župa koju čvrste spone vežu sa supružnicima Željkom Garmazom i Majom Sajler Garmaz iz Osijeka. Njih su dvoje u prosincu 2011. pokrenuli humanitarnu udrugu Srce za Afriku, kako bi pomogli našem misionaru fra Ivici Periću da u Kivumu omogući školovanje i topli obrok djeci iz sela.