Još se stignete uključiti! Večernjakova prilika života – osvojite stan u Zagrebu!

Još uvijek se stignete uključiti u nagradnu igru Večernjeg lista i postati ponosni vlasnik novog stana u Zagrebu!

U ponedjeljak je izišao prvi kupon, a ako ste ga i propustili, ne brinite se, od 27. rujna do 1. listopada objavljivat će se džokeri, pa se još stignete priključiti nagradnoj igri “Uz Večernji do stana!”, najvećoj u Hrvatskoj. Potrebno je skupiti 17 kupona i poslati ih do 10. listopada, kada je izvlačenje sretnog dobitnika.

Svi žele stan, gužva na kioscima diljem zemlje

Gužva je već prvoga dana bila od ranoga jutra na kioscima u cijeloj zemlji jer su se brojni čitatelji već prvoga dana uključili u nagradnu igru u kojoj vam Večernji list daruje stan vrijedan 436.838 kuna. U redovima se čekalo na zagrebačkom Jelačić-placu, a na kiosku na glavnom osječkom trgu u devet su sati ostala tek dva primjerka Večernjaka.

Pogledajte video stana iz snova:

Stan od 40 kvadrata nalazi se u naselju Podbrežje u Novom Zagrebu. Njime dominiraju čiste i jednostavne linije, kao i “open-space” koncept prostora koji dnevni boravak s lođom, blagovaonicu, kuhinju, kupaonicu i hodnik povezuje u skladnu cjelinu. Projektanti su predvidjeli i mogućnost pregradnje kako bi se od najveće prostorije mogla dobiti i zasebna spavaća soba.

– Ponudili su dva rješenja: pregradnju ormarom ili zidom od knaufa sa svjetlarnikom – ističe Igor Cerar iz Zagrebačke stanogradnje, gradske tvrtke koja gradi naselje.

Trenutačno u Podbrežju ima 608 stanova u četiri zgrade, a predviđeno ih je 11. U sklopu projekta Grada Zagreba niknut će ondje i poslovni toranj od 35 katova, bazenski kompleks, kulturni centar, sportska dvorana, niz dječjih igrališta te škola i dva vrtića.

– Sav taj sadržaj činit će naselje jednim od najuređenijih u zemlji, a i regiji, s vrlo visokom kvalitetom života. U kvartu je usto moderno riješen problem parkiranja, podzemnim garažama, pa je cijelo naselje kvalitetna pješačka zona – kaže dr. Gojko Bežovan, jedan od vodećih stručnjaka za socijalnu politiku koji je sudjelovao u osmišljavanju koncepta u Podbrežju.

Osijek - Toni Pap: Požurio sam se po novine s prvim kuponom, baš bi mi super "sjeo" jedan stan u Zagrebu! Malo bi mi, istina, bilo teško preseliti se iz svog rodnog grada, ali nagrada je stvarno primamljiva.

Zagreb - Gordana Friščić: Evo, prvi je kupon već popunjen! Da dobijem stan, bila bi to velika radost, opremila bih ga slikama, skulpturama i fotografijama iz svoje zbirke s kojima trenutačno nemam kamo.

Ilok - Nikola Rendulić: Večernji se list u mome domu čita već desetljećima, a odlučio sam i da ću se uključiti u nagradnu

igru jer je stan u Zagrebu više nego dobar mamac.

Zagreb - Kristina Vrdoljak: Da dobijem stan u nagradnoj igri, riješili bi se svi moji životni problemi. Bila bi mi to oaza mira. Prodala bih stan na Jarunu, sinu kupila garsonijericu i započela nov život u Podbrežju.

Karlovac - Denis Mikšić: S obzirom na nagradnu igru Večernjega lista, sad nijedan dan neću propustiti kupiti novine. Dobijem li stan, s obitelji se selim u metropolu.

Slavonski Brod - Martin Bolfek: Počeo sam čitati Večernjak u ranoj mladosti, a otkako sam u mirovini, ne mogu zamisliti dan bez njega. Razveselila me i igra, nagrada je odlična.

Zadar - Elvis Tepeh: Kada bih dobio stan, to bi mi bila životna radost. Stoga mi je itekako bilo stalo doći do Večernjeg lista, čiji sam redoviti čitatelj, i prvog kupona za nagradnu igru.

Zagreb - Mioljka Šelendić: Igram! U kući nam je gužva pa bih se, da osvojim stan u nagradnoj igri Večernjeg lista, preselila u njega s kćeri i unukom. Nikad nisam ništa dobila, možda mi se ovaj put osmjehne sreća.

Imotski - Ante Aračić: Večernjak kupujem svaki dan već 40 godina, po meni je to najbolji dnevni list u Hrvatskoj. S obzirom na to da je nagrada stan u Zagrebu, svakom je Imoćaninu vrlo primamljiva, ha-ha...

Čakovec - Željko Matjačić: Redovito čitam Večernji list i naravno da sam se uključio i u nagradnu igru. Imam stan koji je u zgradi staroj pedeset godina pa bi mi nešto novo svakako dobro došlo.

Zagreb - Kristijan Tabet: Definitivno ću se okušati u nagradnoj igri, kad bih dobio stan, mogao bih napokon s djevojkom osnovati obitelj. Ovako svatko plaća svoj stan u renti, što nas ispada skuplje nego rata kredita.

Sisak - Stjepan Miheličnik: Sin mi je posljednja godina fakulteta, vjerojatno će naći posao u Zagrebu i stan bi bio idealan da zatvori njegovu priču. Vidjet ćemo 10. listopada hoćemo li imati sreće...

