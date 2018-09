Najveća nagradna igra u Hrvatskoj: Osvoji stan u kvartu idealnom za mladu obitelj

Velika je ovo promjena – govori mlada majka Marija Janus dok na dječjem igralištu u Podbrežju gleda kako joj se kći Mihaela zabavlja na penjalici. Odlučila ju je podizati u tom naselju u Novom Zagrebu, kamo su se doselile iz Maksimira, jer je idealno za obitelji.

– Nema buke, a pregršt je potrebnih sadržaja blizu. Oko kvarta nekoliko je trgovačkih centara, tu je i Bundek, a samo smo deset minuta vožnje udaljeni od Glavnog kolodvora – ističe Marija. Slaže se i bračni par Jelačić, Ivana i Tin, koji su se sa sinom Ivanom te kćerima Tarom i Paolom također doselili u Podbrežje.

VIDEO Pogledajte stan iz snova koji bi mogao biti vaš:

[video: 26612 / Večernji vam daruje stan iz snova]

– Škola će se sagraditi taman kad Paola bude trebala upisati prvi razred, a Ivan se već udomaćio na igralištu ispred zgrade – kažu Jelačići.

Izvlačenje 10. listopada

Te bi dvije mlade obitelji mogle postati i vaši susjedi zaigrate li nagradnu igru “Uz Večernji do stana!”. U najvećoj nagradnoj igri u Hrvatskoj Večernji list daruje vam stan od 40 kvadrata vrijedan 436.838 kuna, a da biste ga osvojili, trebate samo skupiti 17 kupona. Prvi je u novinama već u ponedjeljak, a kuponi će izlaziti svaki dan sve do 26. rujna, dok će se od tada pa do 1. listopada objavljivati džokeri. Sretni će dobitnik biti izvučen 10. listopada. Stan je niskoenergetski, a usto, ističe Igor Cerar iz Zagrebačke stanogradnje, gradske tvrtke koja gradi Podbrežje, ima svoju mjernu kutiju s brojilima za kontroliranje potrošnje.

Trenutačno je u naselju 608 stanova u četirima zgradama, a škola i prvi od dva planirana vrtića, otkriva, trebali bi se početi graditi u trećem kvartalu 2019. Kvart će dobiti i bazenski kompleks, kulturni centar, sportsku dvoranu... Podbrežje je stoga projekt s velikim potencijalom, ističe dr. Gojko Bežovan, stručnjak za socijalnu politiku koji je sudjelovao u njegovu kreiranju, jer se realizira prema atraktivnim parametrima.

Nije samo “spavaonica”

– Ne gradi se po špekulativnim načelima poput nekih kvartova u kojima je sve samo beton i djeca se nemaju gdje igrati. Postoje naselja u kojima su škole i vrtići već prepuni, a u Podbrežju se vodi računa o toj komponenti kvalitete života. Ključno je zadovoljiti važne funkcije da bi ljudi mogli uskladiti obiteljske i poslovne obveze, da kvart ne bude mjesto u kojem samo prespavate i nešto pojedete – kaže Bežovan.