OBITELJ MOLI POMOĆ

U Njemačkoj nestao Ivan Volarević: Nagrada od 1.000 eura za pouzdanu informaciju

14.08.2025.
Njegova obitelj i prijatelji u suradnji s policijom intenzivno tragaju za njim, a kako bi potaknuli građane na suradnju, ponuđena je novčana nagrada od 1.000 eura za svaku pouzdanu informaciju koja bi mogla dovesti do njegovog pronalaska

Njemačka policija traga za Ivanom Volarevićem (31), rođenim 21. rujna 1994., koji je nestao 10. kolovoza 2025. godine u četvrti Metternich grada Koblenza. Prema dosad dostupnim informacijama, Ivan je posljednji put viđen tog dana, nakon čega mu se gubi svaki trag. Njegova obitelj i prijatelji u suradnji s policijom intenzivno tragaju za njim, a kako bi potaknuli građane na suradnju, ponuđena je novčana nagrada od 1.000 eura za svaku pouzdanu informaciju koja bi mogla dovesti do njegovog pronalaska, javlja Fenix Magazin.

Svi koji imaju bilo kakve podatke o nestaloj osobi mole se da se jave policiji na broj +49 261 10354 231 ili 0152 1264 5081. Poziv za pomoć u potrazi objavljen je i u Facebook grupi Hrvati u Offenbachu, Frankfurtu i Hessenu, gdje se nadaju da će mreža iseljenika u Njemačkoj pomoći u širenju informacija.

Hrvat Njemačka nestanak

