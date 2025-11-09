Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
REPORTERKA NEDJELJE U JASENOVCU

Svi se svađaju koliko je ovdje mrtvih, a nikoga nije briga što je nas živih sve manje

Autor
Marina Borovac
09.11.2025.
u 20:02

U Jasenovcu je ostalo manje od 600 ljudi, a prosjek godina im je veći od 50. Jasenovačka Udruga umirovljenika ima 176, a udruga mladih 'Komarac' samo 12 članova

Više od pola stoljeća živi su ovdje u sjeni mrtvih i dok se o broju kostiju pokojnika raspravlja ovisno o tome tko ih broji, broj živih u konstantnom je padu. Između dva popisa stanovništva s područja općine "nestalo" ih je oko 250 i sad ih je na papiru nešto više od 1500, a u najvećem od deset naselja, Jasenovcu, ostalo je manje od šest stotina žitelja. Prosjek godina im je veći od 50. Jasenovačka Udruga umirovljenika ima 176, a udruga mladih "Komarac" 12 članova. – Nas poprilično živciraju te priče je li u Jasenovcu ubijeno ovoliko ili onoliko osoba. Jer, ubijeni su ljudi, a ne brojke – kaže Branko Šepović, ravnatelj Osnovne škole Jasenovac, prebacujući razgovor na ono što ih najviše muči – pronaći recept za povratak života jer iz godine u godinu ljudi je sve manje i manje. Kada je Šepović prije devetnaest godina došao na mjesto ravnatelja, u školi je bilo 206 učenika. Sad ih je 79. U ovoj školskoj godini u prvi razred upisana su četiri učenika u Jasenovcu i još dva u područnoj školi u Puski. Iduće godine moglo bi biti desetak prvašića, što je već razlog za slavlje. Još samo kad bi se taj broj održao i narednih godina... Bez obzira na to što ima sve manje đaka, broj nastavnika razredne nastave nije se smanjivao. Radna mjesta "spasilo" je to što škola sudjeluje u eksperimentalnom projektu cjelodnevne nastave, što je zaposlenicima malo i povećalo plaće, ali i dalo na raspolaganje 205 tisuća eura za opremanje škole. – Nikada nismo bili opremljeni – kaže ravnatelj.

Ključne riječi
Nikolina Srnčević budućnost mladi Umirovljenici Jasenovac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja