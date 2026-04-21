Svemirska odijela koče NASA-in povratak ljudi na Mjesec

Plan NASA-e da do 2028. ponovno pošalje ljude na Mjesec suočava se s mogućim odgodama nakon zabrinjavajućeg izvješća američkog vladinog nadzora. Revizija Ureda glavnog inspektora upozorava da agencija ima poteškoća s razvojem ključnih svemirskih odijela nove generacije, bez kojih astronauti neće moći sigurno kročiti na površinu Mjeseca. Svako dodatno kašnjenje u tom segmentu moglo bi izravno ugroziti planirani vremenski okvir povratka čovjeka na Zemljin prirodni satelit, piše Daily Mail.

Dužnosnici priznaju kako su početni rokovi bili preoptimistični te su već probijeni za više od godinu dana. U najgorem scenariju, ključna testiranja odijela mogla bi se odgoditi sve do 2031., odnosno nekoliko godina nakon planiranog slijetanja. Trenutačna odijela koja se koriste na International Space Station oslanjaju se na tehnologiju staru više od pola stoljeća i nisu značajno modernizirana desetljećima, što otvara pitanja njihove dugoročne sigurnosti. S druge strane, odijela iz ere Apollo program više nisu primjenjiva za suvremene misije, pa je razvoj potpuno novih sustava nužan.

Problem dolazi u trenutku kada se NASA priprema za jednu od najambicioznijih svemirskih inicijativa u novijoj povijesti – povratak ljudi na Mjesec prvi put nakon 1972. godine kroz program Artemis program. Kako bi ubrzala razvoj, agencija je 2022. dodijelila ugovore tvrtkama Axiom Space i Collins Aerospace, uz plan da svemirska odijela „unajmljuje“ kao uslugu, umjesto da ih posjeduje. Međutim, već 2024. Collins se povukao iz projekta, ostavivši Axiom kao jedinog izvođača – što dodatno povećava rizik od novih kašnjenja.

U međuvremenu, misija Artemis II nedavno je uspješno provela prelet Mjeseca s četvero astronauta, među kojima su bili Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i kanadski astronaut Jeremy Hansen. Unatoč tom uspjehu, novo izvješće upozorava da su rokovi od početka bili nerealni. Planirana testiranja odijela već su pomaknuta za najmanje godinu i pol, a predstoji još niz zahtjevnih simulacija koje moraju dokazati otpornost opreme na ekstremne uvjete na Mjesecu.

Stručnjaci ističu da svemirska odijela često predstavljaju završnu prepreku prije lansiranja. Povjesničar svemirskih letova Jordan Bimm upozorava da ostaje otvoreno pitanje hoće li veći problem biti sustav za slijetanje ili upravo odijela potrebna za boravak na površini. Dodatni izazov predstavlja i potreba testiranja novih odijela na ISS-u prije njegova planiranog povlačenja oko 2030. godine, što dodatno sužava vremenski okvir za validaciju tehnologije.

Revizori preporučuju jačanje suradnje s industrijom i razvoj standarda kompatibilnosti između svemirskih odijela i lunarnih letjelica, što smatraju ključnim za održavanje programa na pravom putu. Uz milijarde dolara ulaganja i globalnu pozornost usmjerenu na povratak čovjeka na Mjesec, razvoj sigurnih i pouzdanih svemirskih odijela nameće se kao jedna od najkritičnijih prepreka između NASA i njezina povijesnog cilja.