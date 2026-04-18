Novi misteriozni nestanak potresa naciju: Čovjeku koji zna sve nuklearne tajne gubi se trag, jedna stvar je jeziva

Popis misterioznih nestanaka i smrti osoba povezanih s američkim nuklearnim i svemirskim tajnama nastavlja zabrinjavajuće rasti. Posljednji slučaj je Steven Garcia (48), vladin izvođač radova koji je imao najvišu sigurnosnu provjeru i pristup osjetljivim nuklearnim postrojenjima. Nestao je 28. kolovoza 2025. godine bez ikakvog traga. Garcia je posljednji put viđen kako pješice napušta svoj dom u ulici Cattail Court SW u Albuquerqueu u Novom Meksiku. Nosio je samo pištolj, zelenu maskirnu majicu i kratke hlače. Policija je objavila snimke nadzornih kamera na kojima se vidi kako odlazi neposredno nakon 9 sati ujutro po lokalnom vremenu. Vlasti su upozorile da 'Garcia može biti opasan za sebe'. No, anonimni izvor blizak istrazi za Daily Mail kategorički odbacuje mogućnost samoubojstva. "Bio je vrlo stabilna osoba", rekao je izvor i dodao da je najvjerojatnija teorija da je Garcia postao meta stranih obavještajnih službi.

Garcia je radio za Nacionalni sigurnosni kampus Kansas City (KCNSC) u Albuquerqueu – objekt koji proizvodi više od 80 posto svih nenuklearnih komponenti za američko vojno nuklearno oružje. Prema izvoru, obnašao je "vrlo visoku, nadzornu poziciju za svu imovinu", Nakon nestanka, KCNSC je pokrenuo internu istragu. Pregledali su sva njegova radna računala, e-poštu i datoteke, ali ništa nije ukazivalo na razlog nestanka.

Ovo je već deseti slučaj u posljednjih nekoliko godina u kojem je osoba s pristupom američkim nuklearnim ili svemirskim tajnama umrla ili nestala pod misterioznim okolnostima. Posebno je zabrinjavajuće što su četiri osobe nestale na gotovo identičan način, pješice, bez telefona, novčanika ili osobnih stvari, noseći samo oružje.

U Novom Meksiku su pod sličnim okolnostima 2025. nestali i Anthony Chavez (79) i Melissa Casias (54), oboje povezani s Nacionalnim laboratorijem Los Alamos jednim od najvažnijih centara za razvoj nuklearnog oružja. Chavez je radio u laboratoriju do umirovljenja 2017., dok je Casias bila administrativna asistentica s najvišom sigurnosnom provjerom.

Svo troje povezani su s umirovljenim generalom Zračnih snaga Williamom Neilom McCaslandom (68). McCasland je nestao 27. veljače 2026. u Albuquerqueu na gotovo identičan način. Napustio je dom pješice, noseći samo revolver kalibra .38, bez telefona, naočala ili bilo kakvih uređaja. Bio je bivši zapovjednik Istraživačkog laboratorija Zračnih snaga (AFRL) i nadzirao je istraživanja u zračnoj bazi Kirtland od 2001. do 2004. godine. "Cijela ta misija odvija se iz zračne baze Kirtland. Veliki dio nje, uključujući tehnologiju i proizvodnju, odvija se u Albuquerqueu. Dakle, McCasland je apsolutno znao za te pogone i bio u njima", otkrio je izvor.

Bivši pomoćnik ravnatelja FBI-a Chris Swecker izjavio je za Daily Mail: "Naši znanstvenici već dugo su meta napada neprijateljskih stranih obavještajnih službi". Dodao je da su zabilježeni i slučajevi likvidacije nuklearnih znanstvenika: "Mislim da smo čak vidjeli slučajeve kada su nuklearni znanstvenici likvidirani. Bili su ubijeni.“

NASA-ina znanstvenica Monica Jacinto Reza (60), direktorica Grupe za obradu materijala u NASA-inom Laboratoriju za mlazni pogon, nestala je 22. lipnja 2025. tijekom planinarenja u Kaliforniji. Bila je izravno povezana s generalom McCaslandom preko projekta razvoja metala „Mondaloy“. Astrofizičar Carl Grillmair (67) ubijen je na trijemu svoje kuće 16. veljače 2026. Znanstvenik nuklearne fuzije Nuno Loureiro (47) ubijen je u svom domu u Brooklineu 15. prosinca 2025.

Dva NASA-ina znanstvenika iz JPL-a, Frank Maiwald (61) i Michael David Hicks (59) – preminula su 2024. odnosno 2023. godine pod nepoznatim okolnostima, bez obdukcije i bez objavljenog uzroka smrti. Farmaceutski istraživač Jason Thomas nestao je bez traga, a pronađen je mrtav u jezeru u Massachusettsu 17. ožujka 2026. Američke vlasti i KCNSC zasad nisu dali službeni komentar o Garcijinom slučaju. Istraga je i dalje otvorena.

U međuvremenu se oglasila Bijela kuća. Glasnogovornica Karoline Leavitt prvi je put upitana o deset osoba koje su umrle ili nestale bez traga od 2023. godine. Na pitanje je li administracija predsjednika Donalda Trumpa upoznata s tim slučajevima i provodi li se istraga, Leavitt nije imala jasan odgovor, prenosi Daily Mail. "Nisam razgovarala s našim nadležnim agencijama o tome. Svakako ću to učiniti i dostaviti vam odgovor. Ako je to istina, naravno da je to nešto što bi ova vlada i administracija smatrala vrijednim istraživanja. Dakle, dopustite mi da se time pozabavim", odgovorila je glasnogovornica novinarima.