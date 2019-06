Svekrva bizarnim potezom neugodno iznenadila mladenku: 'Bio je to šok, nitko nije zaboravio'

Internet je pun bizarnih i neugodnih iskustava s vjenčanja, a ono koje je jedna mladenka iz SAD-a doživjela sa svojom svekrvom svakako spada u one najneobičnije.

Popularni američki voditelj Jimmy Fallon pozvao je svoje pratitelje na Twitteru da podijele svoja najgora iskustva s vjenčanja.

Među onima koje su se javile je Amy Pennza iz Ohija, koja je ostala neugodno iznenađena kad je njezina svekrva na vjenčanje stigla - u vjenčanici. Kao dokaz je objavila i fotografiju.

My mother-in-law wore a wedding dress to my wedding. So, yeah, top that one, Twitter. #weddingfail @jimmyfallon pic.twitter.com/IjqvnXT6Ps