Mladenka djeverušama postavila nevjerojatne zahtjeve: Tražila je svaku po 19.000 kuna

Gotovo svakoga dana svjedoci smo nevjerojatnih priča uoči ili s vjenčanja.

Jedna je djevojka na Redditu objavila kako je mladenka pokušala svojim djeverušama naplatiti to što će biti dio njezinog velikog dana, no umjesto toga, izgubila je neke dugogodišnje prijatelje.

Mladenka je, naime, tražila od svojih djeveruša da si same plate haljine, organiziraju i financiraju djevojačku večer u koju je uključena i vožnja limuzinom.

Prije vjenčanja imala je zabavu povodom zaruka na kojoj je odabrala kumu i djeveruše, a drugim se prijateljicama zahvalila te ih obavijestila kako neće sudjelovati u njezinom velikom danu iako se druže 20-ak godina.

No, njima je zapravo laknulo kada su čule kakve troškove imaju kuma i djeveruše.

Mladenka je svima priopćila kako zahtjeva da si same plate haljinu, cipele i nakit, kao i profesionalni make-up i frizuru, ali i da organiziraju luksuznu djevojačku večer. Sve to koštalo bi ih oko 2.850 dolara, odnosno oko 19.000 kuna.

– Za djevojačku večer isplanirala je iznajmljivanje luksuzne kuće u Dolini Napa gdje bi iznajmili limuzinu i tri dana kušale vina. Kada su se djevojke počele žaliti koliko će sve to koštati, mladenka im je odgovorila: To je moj dan i jedino sam ja važna – napisala je jedna od djevojka koju je mladenka nakon nekoliko sati 'izbacila' iz planova za vjenčanje, a isto je učinila i drugoj koja se žalila na troškove.

Mladenci su, između ostaloga, prijatelje tražili da im umjesto poklona daruju novac za luksuzni medeni mjesec, no umjesto 15.000 dolara koliko su tražili, na vjenčanju su na kraju dobili samo 1.325. I to je previše s obzirom na to kako su se ponašali prema svojim gostima.