Ovogodišnji Dani sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godinu po mnogo ili su drugačiji od svih do sada, a prije svega jer se u sve u jako velikoj mjeri uključila i politika. Dogodila su se dva plakata, u koloni uzvici "za dom spremni" i dizanje ruku kao nacističkog pozdrava, onemogućavanja predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca i njegovih suradnika da polože vijence u spomen na civilne žrtve rata... O svemu tome razgovarali smo i sa zamjenikom gradonačelnika Vukovara iz reda srpske manjine Srđanom Kolarom koji je i predsjednik vukovarskog SDSS-a.

Kakav je stav vukovarskog SDSS-a na sva događanja u svezi Dana sjećanja u Vukovaru?

Sve što je prethodilo Danu sjećanja nije bilo dobro. Ni otvaranje sukoba s Vladom, ni optužbe na račun SDSS-a, a zatim i prijetnje predsjedniku stranke čiji sam predstavnik u poglavarstvu grada. Favoriziranje spornog plakata također nije bilo dobro. Mislim da je sve moglo završiti mnogo dramatičnije da nije bilo razumnog i odgovornog ponašanja kako od strane Vlade RH tako i isto mogu reći i za odluke moje stranke.

U subotu, 18.11., u Vukovaru je bilo puno zastava sa porukom „za dom spremni“, zastava s prvim bijelim poljem, nacističkih pozdrava. Kako gledate na sve to?

Takve poruke, takva znamenja i takvi pozdravi ne bi se smjeli koristiti ni u kakve svrhe niti u bilo kojoj prilici, a pogotovo još dati pravo građanstvu u Hrvatskoj na to. Ti pozdravi podsjećaju na mračne, zločinačke režime. Oni izazivaju jezu i opravdane strahove kod svih naroda koji su od tih režima stradali, a to znači i kod nas Srba. Mislim da su ovaj put i ovdje upotrebljeni u političke svrhe. Poslije sve atmosfere koja je prethodila 18.11. moglo se očekivati ovakvo nešto i neke političke opcije su to i takvo ponašanje pojedinaca prizivale sa svojim izjavama.

Očekujete li i postupanje policije?

Očekujem da se postupa po zakonu. Ne samo od policije. Očekujem to i od političara i od novinara. Od svih koji imaju odgovornost za javni poredak. Očekujem da se to osudi, da se ne skriva. To je jednako važno koliko i postupanje policije.

U petak je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac sa suradnicima trebao položiti vijenac u Dunav u spomen na sve civilne žrtve rata što mu je onemogućeno? Kako komentirate sva ta događanja?

Predstavnici SDSS na čelu s njegovim predsjednikom polažu vijence za sve žrtve koje su u njemu skončale, hrvatske i srpske nacionalnosti i pripadnike svih drugih nacionalnosti. To na ovakav način činimo još od 2013. godine. Prvo se položi vijenac u Dunav za nevino stradale civilne žrtve prije i za vrijeme ratnih djelovanja. Onda se odlazi na Ovčaru i polažu vijenac za tamo ubijene ljude i nakon toga se vukovarskoj pravoslavnoj crkvi sv. Oca Nikolaja pale svijeće za sve žrtve grada Vukovara. Oni koji su slali prijetnje i koji su se okupili da te komemorativne geste spriječe silom, oni su kršili ustavne i zakonske vrijednosti ove zemlje. Ali znamo da je sve smišljeno i sve izvedeno da bi se stvarala mržnja prema SDSS-u i da bi se na tome politički profitiralo. Nema to veze s istinskom komemoracijom.

Kakva je sve to poruka vukovarskim Srbima?

To nije dobronamjerna i veoma je loša poruka i vukovarskim Srbima, ali i Srbima u Hrvatskoj općenito. SDSS je stranka koja ih predstavlja. Komemoracije koje prakticiramo idu zatim da poštujemo žrtve, da nas takvo poštovanje još više izmiri. Zbog toga nas napadati, tome pripisivati drugačije namjere, to je i loše i opasno za život u Vukovaru.

I dalje vukovarski SDSS ne sudjeluje u obilježavanjima vezanim za Domovinski rat? Kada se na takvim događanjima mogu očekivati i predstavnici vukovarskog SDSS-a?

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac je više puta rekao da time što on i rukovodstvo stranke čini želi premostiti jaz u sjećanju. Vjerujem da bi to ponovio i ove godine. Uostalom, rečeno je to u izjavi SDSS-a koju je pročitala potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga. Napadima na SDSS kakve smo gledali i slušali proteklih dana, ali i u prethodnom periodu u gradskom vijeću, ozbiljno se odmaže tome da više Srba iz vukovarskog SDSS-a sudjeluje u komemoriranju.

Prema vama je li se situacija u Vukovaru normalizira ili dodatno zaoštrava. Tko je odgovoran za to?

Sve je krenulo nenormalno od antićiriličnih protesta, od dvije kolone, od politike koja ne poštuje tekovine mirne reintegracije. U Vukovaru živi trećina njezinih stanovnika srpske nacionalnosti. Meni kao zamjeniku gradonačelnika i predsjedniku gradske organizacije SDSS-a je stalo da živimo bez tenzija u miru i da gledamo i radimo za bolje sutra. Činim sve da tako i bude.

Kakva je Vaša suradnja, kao zamjenika gradonačelnika Vukovara, sa gradonačelnikom Penavom? Postoji li ta suradnja, razgovori, sastanci…?

Najvažnije je da komunikacija postoji jer je to neophodno ako želimo nešto uraditi. Na žalost nemam svoj resor koji mi je određen od strane gradonačelnika, ali me to ne sputava da se bavim pitanjima naših građana i ne samo pitanja od važnosti za Srbe već za sve stanovnike grada. Volio bih kad bi ta suradnja bila bolja, svestranija. Naročito bih volio kad bi smo više vremena posvećivali budućem životu svih građana Vukovara.

Kakav je položaj Srba u Vukovaru 2023. godine?

Nema mnogo ljudi koji se svojim položajem mogu pohvaliti. Stali smo u vremenu. Teško se odmičemo od prošlosti, od rata. Te teške teme su u fokusu neprestano! Premalo smo posvećeni budućnosti i miru. To je velik problem za Srbe, a vjerujem i za sve druge koji žive u gradu Vukovaru.

Što i kako dalje?

U subotu je apostolski nuncij Giorgio Lingua rekao “Ne bi li Vukovar mogao biti grad mira?”. U tom smjeru je u više navrata govorio i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Ja bih volio da mi koji odgovaramo za Vukovar, koji živimo u njemu u odgovoru na njegovo pitanje bude ujedno odgovor i na Vaše pitanje.