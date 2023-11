Ivan Hrstić

Penava, Medved i Pupovac: Tko je otmičar vukovarske Kolone sjećanja?

Vukovar je moj izbor, i u dobru, i u zlu! Da, to su bile riječi Jean Michela kad su mu "pametniji" savjetovali da se izvuče. No, nije htio ostavio suborce za sobom, dao je život za Hrvatsku, za pravo Hrvata na njihov dom, iako to nikako nije morala biti njegova obveza. Ali nije dao život da bi tri desetljeća kasnije kao nečija lutka sudjelovao u hrvatskim dnevnopolitičkim ratovima