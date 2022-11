Svatovsku kolonu u Posavini presreli zbog hrvatske zastave, mladoženju ozlijedili pištoljem

Na magistralnoj cesti Tuzla-Orašje u mjestu Lončari, Cvijan Cvijanović i Siniša Stevanović presreli su i blokirali svatovsku kolonu koja se kretala iz Brčkoga u Domaljevac. Osim što su prijetili svatovima, otrgnuli su hrvatsku zastavu, te je Stevanović drškom pištolja udario mladoženju u glavu, nakon čega je mladoženja odmah prevezen u Županijsku bolnicu Orašje, piše Dnevnik.ba.

Dan koji je trebao biti najsretniji u životu za Roberta Tomića i njegovu izabranicu pretvorio se pravi horor, kada su 30. listopada ove godine oko 13,20 sati dvojica mladića srpske nacionalnosti, automobilom marke Audi A6, karavan, zlatne boje presreli i zaustavili svatove, jer je u koloni bila jedna hrvatska zastava.

- Mislio sam da netko zaobilazi kolonu jer svatovi idu malo sporije. Nisam ni slutio što će se dogoditi. Autom su potom popriječili put i tada je krenula agonija. Oteli su zastavu, slomili i stavili u auto. Izašao sam vani da vidim o čemu se radi. Tada je Siniša Stevanović izvadio pištolj, repetirao ga i upro u mene. Krenuo sam u samoobranu da maknem pištolj, nakon čega me on tim pištoljem udario u potiljak glave, poslije čega sam pao. Kada sam pao krenuo me udarati nogama - ispričao je za Dnevnik.ba Robert Tomić.

lija Babić, koji je bio kum Tomiću je potvrdio ovaj nemili događaj te kazao kako je razočaran reakcijom policije Republike Srpske.

- Kada je kolona zaustavljena izašao sam iz auta i vidio Cvijana Cvijanovića koji je sa mnom išao u školu. Odmah iza mene je izašao i Robert. Tada je Siniša Stevanović iz kutije izvadio pištolj i napao Roberta. Nakon što je ozlijedio mladoženju sjeli su u auto i pobjegli. Unesrećenog smo odmah stavili u auto i odvezli su ga u bolnicu u Orašje. Bilo je užasno, ljudi su bili prestrašeni, djeca su plakala. Pozvali smo odmah policiju, a kada su došli policajac nas je pitao, parafraziram, „Zašto ste i pokazivali zastavu kad znate što će biti?“. Odmah smo rekli imena napadača, međutim oni su tek sutra dan otišli na ispitivanje - rekao je.

Unesrećenom mladoženji je u Županijskoj bolnici u Orašju pružena liječnička pomoć, gdje mu je rana zadobivena od udarca pištoljem ušivena. Ustanovljeno je da je dobio i potres mozga.

Mladenci su se nakon ovog skandaloznog događaja ipak vjenčali. Mladoženja kaže kako nije mogao sudjelovati u cijeloj večernjoj zabavi, zbog bolova, a kum Babić kaže kako je te večeri sve nekako bilo u grču.

Hrvatski narodni sabor najoštrije osuđuje nedavni fizički napad na svatovsku kolonu zbog isticanja zastave hrvatskoga naroda u mjestu Lončari kod Orašja.

- Govor mržnje, netrpeljivost i nasrtaji na hrvatske simbole u Bosni i Hercegovini, uključujući i Republiku Srpsku, su apsolutno neprihvatljivi i trebaju biti primjereno kažnjeni. Hrvatski narodni sabor poziva policiju i pravosudna tijela na sankcioniranje ovog i sličnih slučajeva izazvanih mržnjom prema pripadnicima hrvatskoga naroda i njegovim obilježjima u Bosni i Hercegovini - ", priopćeno je iz HNS-a.