'Svako dijete je dijete roditelja, ali je u isto vrijeme dijete Božje'

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić posjetio je u nedjelju župu Svetog Ivana Pavla II. u Jelkovcu, a više stotina vjernika te župe - prve u Zagrebačkoj nadbiskupiji posvećene velikom prijatelju hrvatskog naroda - okupilo se u prostoru atomskog skloništa, u kojem se zbog nedovršene župne crkve i danas, osam godina nakon osnutka župe, odvija sav život i aktivnosti župne zajednice.

Prije početka euharistijskog slavlja dobrodošlicu kardinalu Bozaniću izrazio je domaći župnik vlč. Josip Horvat, a kardinal Bozanić je istaknuo kako slavlje u Jelkovcu sliči na Betlehem jer su danas u skromnosti prostora svi obasjani svjetlom Isusovim koji se rodio i koji je bio sličan djeci okupljenoj oko oltara. U svojoj je homiliji, govoreći o današnjem blagdanu Svete obitelji, rekao kako taj blagdan u središte stavlja važnost obitelji u današnjem društvu i u Crkvi.

Sveta obitelj, rekao je kardinal, bila je posebna obitelj jer je na poseban način izabrana u Božjoj providnosti. U toj obitelji bili su i Marija i Josip, što pokazuje kako su za razvoj djeteta potrebni i majka i otac. Osvrnuo se kardinal na današnji evanđeoski ulomak u kojem je, kako je rekao, Isus u jednom položaju odmaka od Marije i Josipa jer na majčino pitanje zašto im je to učinio, zašto je ostao u Jeruzalemu a da mu otac i majka to ne znaju, Isus odgovorio: "Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?" (Usp. Lk 2).

"Dragi roditelji, i vi se često nalazite u sličnoj situaciji, da odjednom osjećate da dijete koje je uz vas čini neki odmak, kao da se udaljava, kao da dolazi do nekog nerazumijevanja između roditelja i sina ili kćerke. I to iskustvo nam svjedoči današnje čitanje", rekao je kardinal te dodao kako je svako dijete, dijete roditelja, ali je u isto vrijeme dijete Božje. "To je misterij koji neprestano doživljavamo u životu", rekao je. Evanđeoski ulomak, nastavio je Kardinal, završava time da je Isus sišao s njima, vratio se u Nazaret i bio poslušan svojem ocu i majci. Pritom je istaknuo potrebu da roditelji zajedno sa svojom djecom dolaze pred Boga.

"Koliko je potrebno da vi, roditelji, što više nalazite vrijeme za svoju djecu, da s njima budete sami, da ih slušate, da čujete njihova pitanja i promišljanja. To je sveto vrijeme koje je potrebno u obitelji", rekao je, uz ostalo, Bozanić u svojoj homiliji koju je prenio tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Kardinal Bozanić naglasio je kako bi želio da početak gradnje crkve, posvećene papi Ivanu Pavlu II., bude s 2019. kada se obilježava 25. obljetnica prvog Papina pohoda Hrvatskoj.