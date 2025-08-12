Susjedi uveli stroge kazne za bacanje smeća iz vozila: Kazne do 18.000 eura. Trebaju li Hrvati uvesti ista pravila?

Italija je donijela novi zakon koji je već stupio na snagu, a predviđa stroge kazne za bacanje smeća iz vozila u pokretu ili parkiranih automobila. Naime, policija više ne mora zaustavljati vozača na licu mjesta jer je dovoljna jasna snimka registarske oznake, zabilježena gradskim, cestovnim ili privatnim kamerama kako bi se izdala kazna. Ova mjera, uvedena radi zaštite okoliša i sigurnosti na cestama, omogućuje izricanje kazni do 18.000 eura, suspenziju vozačke dozvole, a u najtežim slučajevima i uhićenje.

Prije ove promjene, kažnjavanje osoba koje su bacale smeće kroz prozor zahtijevalo je hitnu intervenciju policije, uključujući i mogućnost oduzimanja vozila. Sada, prema izmjenama zakona, policajci mogu koristiti video snimke sa bilo kojeg nadzornog sustava, pa čak i privatnih kamera, unutar i izvan naselja, kako piše Tgcom24.

Nakon identifikacije registarske pločice, vlasnik se prati u bazi podataka te mu se kazna dostavlja na adresu. "Konačno možemo učinkovitije intervenirati jer nije samo stvar urbane pristojnosti: smeće može udariti motociklista ili ga prisiliti da naglo zakoči te uzrokovati nesreće", rekao je Luigi Altamura, zapovjednik lokalne policije u Veroni.

Kazne za bacanje manjih predmeta poput opušaka ili maramica mogu iznositi do 1188 eura. Za limenke, boce ili vrećice, kazne se kreću od 1500 do 18.000 eura, a slučaj se prijavljuje Uredu javnog tužitelja. Ukoliko se otpad odlaže u osjetljivim područjima poput rijeka ili zaštićenih zona, ili predstavlja opasnost za ljude i okoliš, moguća je i uhićenje. To se može dogoditi u roku od 48 sati, a kazne zatvora se kreću od šest mjeseci do pet i pol godina, odnosno do sedam godina u najtežim situacijama.

Zakon je pooštren i za one koji odlažu smeće u blizini vodenih tokova, prirodnih rezervata ili u područjima koja su već zagađena, pri čemu zatvorske kazne mogu biti i do sedam godina. Uvođenje kamera kao "nevidljivih stražara" zajedno sa strožim kaznama ima za cilj značajno smanjiti ovakve prekršaje. "Oni koji su se oslanjali na nedostatak uniformi da bi se izvukli morat će ponovno razmisliti", zaključio je Altamura. "Kamere rade 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, čak i za vrijeme praznika." Što vi mislite? Trebaju li se i u Hrvatskoj uvesti ovakav zakon i oštre kazne?