Šurlice, krški pršut, tartufi, janjetina ispod peke neke su delicija koje vas čekaju na Krku

Kako biste potpuno doživjeli bogatstvo povijesti, prirode, kulture Krka, morate ga doživjeti i kroz njegovu gastru priču u kojoj svaki obrok govori jezikom tradicije, lokalnih namirnica i ljubavi prema baštini – od sočne krčke janjetine i ručno rađenih šurlica, preko pršuta, otočnih sireva i maslinova ulja, pa sve do morskih delicija i čaše vrbničke žlahtine koja zaokružuje doživljaj.

Upravo kako bi to dokazali brojnim posjetiteljima ovog ljeta, Turistička zajednica Grada Krka, uoči glavne turističke sezone, osmislila je atraktivnu promotivnu kampanju „Travel to Taste Krk / Put do okusa Krka“, koja slavi bogatu gastronomsku baštinu otoka. Zbog toga su renomirani krčki ugostitelji osmislili posebne promotivne jelovnike temeljene na autohtonim receptima i sezonskim namirnicama. Sve do kraja lipnja, na dvanaest ugostiteljskih adresa grada Krka, gastroljupci će moći uživati u jelima koja spajaju tradicionalne recepte s modernim pristupom kuhinji.

Putovanje okusima započinje u Kušaoni Magriž, gdje se poslužuje bogati janjeći gulaš sa šurlicama – jelo koje savršeno spaja rustikalnost i punoću tradicionalnih aroma. U Kući krčkog pršuta posjetitelje čeka selekcija otočnih delicija: pršut, ovčji sir, pašteta od pršuta i topli domaći kruh, koji zajedno čine upečatljive zalogaje.

Foto: TZ Krk

U Oliva Grillu u kampu Ježevac, rolanom janjetinom s aromatičnim začinima i kremastom palentom u umaku od pečenja podižu se standardi ljetnog roštilja. Janjetina ispod peke svoje mjesto pronalazi u konobi Pod Prevolt, gdje se njeguje sporija, promišljenija priprema hrane. Restoran Oliva nudi šurlice sa škampima i šparogama, jelo koje donosi svježinu mora i proljeća na tanjur.

Za one koji traže snažnije okuse, tu su šurlice iz konobe Pud Brest, pripremljene sa šparogama, dimljenim dagnjama i ovčjim sirom – savršena kombinacija mora i kamena. Trattoria Glavotok ide korak dalje u aromama i nudi šurlice s krčkim pršutom i tartufima, spoj zemlje i delikatese. Ljubitelji ribljih okusa mogu se uputiti u restoran Harbour, gdje se poslužuje krčki riblji pijat – skladan spoj mariniranog inćuna, fileta trilja, kockica tune i ukiseljenog motara.

Foto: TZ Krk

U restoranu Volsonis, u srcu stare jezgre Krka, posjetitelje dočekuju medaljoni od jelena lopatara s otoka, u bogatom umaku od smokve, uz pržene domaće njoke. U restoranu Marina Blue ističe se filet kovača u umaku od bijelog vina vrbničke žlahtine, poslužen uz palentu, dok restoran Portella njeguje domaću klasiku – janjeći žvacet sa šurlicama, jelo koje vraća u djetinjstvo.

Foto: TZ Krk

Za kraj, nešto sasvim drugačije i osvježavajuće: Fidel from the Sea nudi carpaccio od jadranske tune sa svježim guacamoleom, šipkom, kaparima i listićima Grana Padana – tanjur koji priča priču o modernom Krku.

Foto: TZ Krk

U Krku imamo zaista izvrsne konobe i restorane – mjesta koja njeguju bogatu tradiciju otočne kuhinje i u kojima se svakodnevno pripremaju autentični zalogaji. Ovom smo aktivnošću željeli istaknuti vrijednost naših ugostitelja, staviti ih u središte pozornosti i još jednom podsjetiti posjetitelje na posebnosti lokalne gastronomije. Kroz posebno osmišljene jelovnike želimo približiti dugu tradiciju pripreme autohtonih jela, koja se temelji na svježim, lokalnim namirnicama i znanju koje se prenosi generacijama.

Vjerujem da će brojni posjetitelji prepoznati trud i ljubav uložene u svako jelo, uživati u raznolikosti okusa, doživjeti Krk na jedan poseban, gastronomski način te poželjeti ponovno doći - kazala je direktorica Turističke zajednice Grada Krka, Ivana Kovačić. „Travel to Taste Krk“ savršeno se uklapa u promociju kvarnerskog enogastronomskog identiteta, ističući lokalne proizvode, vještine i naslijeđe. Ovdje svaki obrok postaje osobno iskustvo – istinsko putovanje otokom kroz tanjur što je samo još jedan korak prema tituli Europska regija gastronomije koju će Kvarner ponijeti 2026.godine.