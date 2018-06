Supruzi je rekao: Javit ću ti se kasnije. Nedugo potom umro je u šahtu...

Javit ću ti se poslije, sad moram ići – iznenada je Danijel Franjić (42) prekinuo videopoziv sa suprugom Ivom.

Na satu je bilo 10.59. Samo devet minuta kasnije, telefon zvoni policiji – četiri radnika u Čepinu upala su u šaht. Vatrogasci su ubrzo izvukli Luku Karina (37) i Ivicu Mazura (52) u kritičnom stanju, a potom beživotna tijela Danijela Franjića i Marija Horvata (43). Bitku za život izgubio je i Karin, šest sati kasnije u KBC-u Osijek. On i njegov kolega Franjić bili su zaposlenici Vodovoda-Osijek, a Horvat i Mazur radili su u čepinskoj Urednosti. Jedan je od njih sišao u crpnu stanicu, još se pouzdano ne zna koji, pozlilo mu je od plinova pa je pao, a ostali su ulazili nesebično pokušavajući jedan drugoga spasiti.

Iza Franjića su ostale dvije kćeri – jednoj je osam godina, a drugoj će za koji dan prvi rođendan.

– Supruga mu Iva je 90-postotni invalid, oboljela je 2005. i bila nepokretna, oporavila se, ali ostale su posljedice. Više od 20 godina proveli su njih dvoje prvo u vezi, a potom i u braku – shrvana je Ivina majka.

– Moj tata žrtvovao je svoj život da spasi druge – kaže još nesvjesna Franjićeva kći. I Franjićev je stariji brat radio u Vodovodu, a i on je poginuo, u prometnoj nesreći prije 25 godina, i to navodno za radnog vremena. Tko je poslao radnike bez ikakve zaštitne opreme na čišćenje crpne stanice, i tko je od njih što radio, ni jučer se nije znalo, a obje tvrtke ograđuju se od odgovornosti.

U Vodovodu tvrde da su njihovi zaposlenici otišli na čišćenje cjevovoda, koje je naručila Urednost. No, tvrde da oni nisu smjeli ući u crpnu stanicu jer za to nisu imali ovlasti niti je to, kažu, njihova infrastruktura.

– Probili smo zapreku na cjevovodu i sav taj mulj, talog i krpe došli su na crpnu stanicu. Dečki su nam javili da je rešetka puna krpa, a nisu imali ni nalog da je čiste, ni da idu dolje, nisu imali ni opremu. Kontaktirao sam s Urednosti te izvijestio da dođu podignuti rešetku kako bismo nastavili posao – kazao je Branko Pavić, voditelj Kanalizacijske mreže u Vodovodu. Trojica radnika Urednosti došla su za 10 minuta. – Naši su ljudi stajali sa strane i čekali da oni očiste rešetku. Jedan od djelatnika Urednosti sišao je da kukom zakvači rešetku, a kako je pao, ne znam – rekao je Pavić.

– Vodovod nije vlasnik te infrastrukture i ne smijemo ondje ulaziti. Ne održavamo to, niti smo održavali. Naši su radnici, vidjevši kolegu u nevolji, ljudski reagirali. Za nas su oni heroji – istaknuo je Ivan Jukić, direktor Vodovoda. Ukupno je 108 crpnih stanica u vlasništvu Vodovoda.

– Na takve intervencije ne šaljemo ekipe kakva je bila na ovoj intervenciji, nego posebno obučen tim sa svom specijalnom opremom – zaštitnim gumenim radnim odijelima, dregerom za ispitivanje prisutnosti svih vrsta plinova u crpnim stanicama, s motorolama, tehničkim užetom kojim se radnik poveže prije ulaska. Oni koji su bili na terenu nisu bili za taj posao – naveo je Željko Budimčić, rukovoditelj PJ Odvodnja.



Policija je jučer “češljala” Urednost.

– Moji radnici nikada nisu poslani da čiste crpnu stanicu, uvijek smo za to angažirali Vodovod jer mi nemamo ni alate, ni ljude za to, a i neisplativo nam je. Naši ljudi nisu otišli na teren s opremom jer oni taj posao i ne rade – kaže pak Željko Barišić, direktor Urednosti, u kojoj radi i Pavićeva supruga Martina, a navodno je upravo ona poslovođi prenijela poruku da pošalje radnike.

U Čepinu je sutra Dan žalosti. Shrvan od boli, otac Marija Horvata pokušao je suicid, ali ga je susjed spriječio. Tragedija se zbila, inače, 300 metara od kuće roditelja Luke Karina.