VIDEO Ukrajinska prva dama sastala se s Vučićevom ženom. Rusi bijesni: Ovo je odvratno ponašanje 'prijatelja'!

Prva dama Ukrajine Olena Zelenska stigla je u nedjelju u Beograd, u prvi posjet nekog visokog ukrajinskog dužnosnika Srbiji od početka ruske invazije 2022. godine, koji se može iščitati i kao signal udaljavanja Srbije od Moskve, njezinog tradicionalnog saveznika. Uz svoju srpsku kolegicu Tamaru Vučić i ukrajinskog ministra vanjskih poslova Dmitra Kulebu, koji je također na svom prvom posjetu Beogradu, Zelenska je obišla grad i srednjovjekovnu tvrđavu Kalemegdan, prenosi novinska agencija Tanjug.

Zbog tradicionalnih povijesnih, vjerskih, religijskih, političkih i vojnih veza, u Srbiji je raširen proruski sentiment. Srpski populistički predsjednik Aleksandar Vučić pokušava postići ravnotežu između zemljine kandidature za EU članstvo i veza s Rusijom i Kinom, važnim partnerima i investitorima. U novoj srpskoj vladi je Aleksandar Vulin, proruski potpredsjednik vlade i bivši obavještajac koji je pod američkim sankcijama, te Nenad Popović, ministar bez portfelja, također pristaša Rusije pod američkim sankcijama.

The capital of Serbia has proved by its own example that life ultimately wins and beautiful parks appear on the sites of former battles. Grateful to everyone who made it possible for another majestic monument — the 84th in our project — to tell about itself in Ukrainian language. pic.twitter.com/lUu4Rvfy9c