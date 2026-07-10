Supruga Srpkinja iz 'Modelsica' i 20 milijardi na računu: Tko je oligarh čije je upozorenje Putinu odjeknulo svijetom

Ruski milijarder i jedan od najmoćnijih tamošnjih industrijalaca Andrej Meljničenko upozorio je da bi nastavak rata u Ukrajini mogao gurnuti Rusiju u opasnu budućnost te izazvati ozbiljne posljedice za zemlju, ali i cijeli svijet. U velikom intervjuu za britanski The Economist poručio je da će, kada dovoljno Rusa počne osjećati da je rat uzaludan i da zbog njega plaćaju previsoku cijenu, ruski predsjednik Vladimir Putin biti prisiljen poduzeti "nešto spektakularno" kako bi prekinuo zastoj.

Meljničenko, međutim, nije protivnik Putinova režima niti pripada ruskoj oporbi. Upravo suprotno, riječ je o čovjeku koji je desetljećima poslovao unutar sustava koji je oblikovao Putinovu Rusiju. Njegove kompanije sudjeluju u ruskom gospodarstvu, a njegove tvornice gnojiva i energetske tvrtke bile su dio ratne ekonomije.

Kako navodi The Economist, njegov istup posebno je značajan jer dolazi od jednog od najbogatijih ruskih poslovnih ljudi, koji je godinama slijedio nepisano pravilo ruskih oligarha – zarađivati novac, ali se ne miješati u politiku. Meljničenko tvrdi da sada više ne mogu ignorirati probleme s kojima se zemlja suočava. Upozorio je da Rusiju čekaju teški scenariji ako ne dođe do promjena. Među mogućnostima koje navodi su kaos i borba za kontrolu nad resursima i nuklearnim oružjem, sve veća ovisnost o Kini ili pretvaranje Rusije u izoliranu državu nalik Sjevernoj Koreji. Iako izravno ne poziva na Putinovu smjenu, njegove poruke podrazumijevaju potrebu za krajem apsolutne vlasti jednog čovjeka i stvaranjem predvidljivije države.

Andrej Meljničenko jedan je od najbogatijih Rusa i osnivač velikih kompanija u sektoru proizvodnje gnojiva i ugljena. Prema Forbesu, njegovo se bogatstvo procjenjuje na više od 20 milijardi dolara, čime se nalazi među najbogatijim ljudima svijeta. Rođen je 1972. godine u Gomelju u tadašnjem Sovjetskom Savezu, u obitelji sovjetskog fizičara. Nakon raspada SSSR-a napustio je studij i krenuo u poduzetništvo. Počeo je s lancem mjenjačnica, a nekoliko godina kasnije osnovao je MDM banku, koja je postala jedna od najuspješnijih privatnih banaka u Rusiji.

Kasnije je izgradio poslovno carstvo oko tvrtki EuroChem, jednog od najvećih svjetskih proizvođača gnojiva, te ugljenarske kompanije SUEK. Njegove tvrtke zapošljavaju više od 100.000 ljudi, a posljednjih godina uložile su milijarde dolara u proizvodnju energije i sirovina. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine Meljničenko se našao na udaru zapadnih sankcija. Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo sankcionirali su ga u ožujku 2022., a Sjedinjene Američke Države nekoliko mjeseci poslije. Milijarder je sankcije nazvao "apsurdnima i besmislenima" te ih osporava. Poznat je i po luksuznom načinu života. Njegovu jedrilicu SY A, jedna od najvećih na svijetu, zamrznute su talijanske vlasti nakon uvođenja sankcija.

Njegova supruga Sandra Meljničenko, rođena Aleksandra Nikolić, javnosti je poznata i iz vremena kada se bavila modelingom i glazbom. Devedesetih se pojavila na srpskoj estradi kao članica ženske grupe Models, koja se proslavila pjesmom "Pare, pare, pare". Nakon raspada početne postave grupe, u javnosti je odjeknula vijest da se udaje za jednog od najbogatijih Rusa. O njihovu upoznavanju postoje različite verzije – prema nekima upoznali su se u Crnoj Gori, a prema drugima na Azurnoj obali – no nijedna od tih priča nije službeno potvrđena.

Vjenčanje para održano je 2005. godine, a prema pisanju stranih medija za svadbenu gozbu bio je zadužen poznati francuski chef Alain Ducasse. Danas imaju dvoje djece, kćer Taru i sina Adriana. Sandra Meljničenko posljednjih godina živi povučeno, ali je i dalje poznata po luksuznom životnom stilu. Njena obitelj povezana je i s Hrvatskom. Naime, njezina majka Vanja Nikolić rođena je u Baškoj Vodi, zbog čega su dolasci obitelji Meljničenko na hrvatsku obalu često privlačili pažnju javnosti. Sandra njeguje i prijateljstva s pojedinim hrvatskim javnim osobama. Među njima je i pjevačica Nina Badrić, s kojom se upoznala nakon što je Badrić nastupila na vjenčanju Sandrina brata u Moskvi. Njihovo prijateljstvo nastavilo se i kasnije, a zajedno su se pojavljivale na luksuznim putovanjima i privatnim proslavama.