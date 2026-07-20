Super El Niño mogao bi povećati broj napada morskih pasa. Sve ih je više uz plaže pune kupača, razlog je zabrinjavajući

Super El Niño mogao bi izazvati velike poremećaje u globalnim vremenskim sustavima, ali i povećati broj napada velikih bijelih psina. Na to upozorava Chris Lowe, stručnjak za morske pse sa Sveučilišta California State u Long Beachu, koji tvrdi da su morski psi zbog porasta temperature mora prisiljeni napuštati svoja uobičajena staništa i kretati se u potrazi za hladnijim vodama. Velike bijele psine tijekom ljetnih i jesenskih mjeseci obično se okupljaju uz pacifičku obalu Meksika. Međutim, zbog Super El Niña i zagrijavanja mora na tom području sele se prema sjeveru. Prema Loweovim procjenama, kalifornijsku obalu između srpnja i rujna mogao bi preplaviti veći broj velikih bijelih psina. "Velike bijele psine u južnoj Kaliforniji pratimo od 2009. godine. Otad smo označili i uhvatili 350 jedinki. Upravo tako znamo da temperatura utječe na njihovu migraciju", objasnio je Lowe za The California Post.

Znanstvenici su prošlog mjeseca potvrdili da je Super El Niño već u tijeku, nakon što su satelitska promatranja pokazala promjene u visini površine mora diljem Tihog oceana, prenio je Daily Mail. Mjerenja satelita Sentinel-6 Michael Freilich pokazala su da je krajem lipnja razina mora u dijelovima ekvatorijalnog Pacifika bila povišena. "Kada se morska voda zagrije, njezin se volumen povećava i razina mora raste, zbog čega je visina morske površine pouzdan pokazatelj temperature oceana", objasnila je NASA, dodajući da su temperature više od uobičajenih, a time i viša razina mora u dijelovima ekvatorijalnog Tihog oceana, povezane s pojavom El Niña. Loweov tim tijekom praćenja kalifornijskih voda još je u veljači počeo primjećivati povećan broj mladih morskih pasa. Stručnjaci ističu da je to neuobičajeno rano jer takav porast njihova broja inače očekuju tek sredinom travnja. Posebno je važno to što mladi morski psi ne vole toplu vodu. Zbog toga bi plaže južne Kalifornije, gdje je more hladnije nego uz obalu Meksika, mogle postati svojevrsni magnet za velike bijele psine.

"To su iste plaže koje koristimo i mi. Budući da će ovo ljeto biti toplije nego inače, očekujemo i veći broj ljudi na plažama", upozorio je Lowe. Dodao je da očekuje i veći broj mladih velikih bijelih psina nego inače duž obale južne Kalifornije, sve do Montereyja. Velike bijele psine pritom nisu jedina vrsta na koju bi kupači trebali obratiti pozornost. Lowe predviđa i povećan dolazak morskih pasa mlatova. Prema podacima organizacije International Shark Attack File, koja evidentira napade diljem svijeta, Sjedinjene Američke Države imaju najveći broj ničim izazvanih napada morskih pasa. Riječ je o slučajevima u kojima osoba nije namjerno ni nenamjerno prva stupila u kontakt s morskim psom. U SAD-u je 2025. potvrđeno 25 takvih slučajeva, od čega pet u Kaliforniji. Jedan od tih napada završio je smrću. Stručnjaci ipak poručuju da osobe koje ovog ljeta planiraju odmor u Kaliforniji ne trebaju paničariti jer je rizik od ugriza morskog psa i dalje iznimno nizak. Prošle je godine u napadima morskih pasa u svijetu poginulo devet osoba. Za usporedbu, procjenjuje se da udari munje svake godine uzrokuju oko 24.000 smrti i deset puta više ozljeda.