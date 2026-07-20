Asteroid veličine nebodera uskoro dolazi iznimno blizu Zemlji: 'Boga kaosa' vidjet će čak 90 posto čovječanstva

Potencijalno opasan asteroid bit će vidljiv golim okom za čak 90 posto svjetskog stanovništva, otkrili su znanstvenici. Asteroid veličine nebodera, nazvan "Bog kaosa", 13. travnja 2029. proći će iznimno blizu Zemlje. U trenutku najvećeg približavanja asteroid Apophis proći će na udaljenosti od samo 30.600 kilometara od Zemljine površine. Time će se ta svemirska stijena široka oko 450 metara naći bliže našem planetu nego što kruže neki geosinkroni sateliti. Prema novim kartama predstavljenima na radionici Apophis T-3 Years u Padovi u Italiji, asteroid će proći dovoljno blizu da ga većina stanovnika planeta može vidjeti golim okom. Dok 99942 Apophis bude prolazio pokraj Zemlje, procjenjuje se da će oko 7,6 milijardi ljudi imati priliku promatrati prizor kakav se događa jednom u tisuću godina. Znanstvenici navode da će asteroid izgledati poput sjajne zvijezde koja se polako kreće nebom, a neki sretniji promatrači na sjevernoj hemisferi moći će ga pratiti satima.

Za razliku od meteora, koji svijetli dok izgara u atmosferi, Apophis neće proizvoditi vlastitu svjetlost dok bude prolazio pokraj Zemlje. Bit će vidljiv zahvaljujući Sunčevoj svjetlosti koja će se odbijati od njegove površine, pa će ga se moći promatrati samo u sumrak ili noću, prenosi Daily Mail. Zahvaljujući putanji i vremenu prolaska, gotovo cijeli planet ipak će imati priliku vidjeti "Boga kaosa" kako bezopasno prolazi pokraj Zemlje. Prelet će početi oko 17 sati po hrvatskom vremenu, kada će Apophis još biti najudaljeniji od Zemlje. Tada će prve prilike za promatranje imati oko 4,5 milijardi ljudi u Australiji i većem dijelu Azije. U trenutku najvećeg približavanja Zemlji, oko 23.45, Apophis će biti vidljiv za oko 1,9 milijardi ljudi u istočnom dijelu Južne Amerike, sjevernoj Africi i dijelovima Europe.

Foto: EclipseAtlas.com

Asteroid će potom dosegnuti najvišu točku iznad sjevernog Atlantika i oko ponoći početi nestajati iz vidokruga. Najbolji trenutak za promatranje bit će, međutim, kada Apophis dosegne najveći sjaj, što znanstvenici očekuju oko 22.35 po hrvatskom vremenu. Tada će izgledati poput jedne od sjajnijih zvijezda u Velikim kolima, a svakih će se 60 sekundi pomicati nebom za širinu punog Mjeseca. Profesor Richard Binzel, planetarni znanstvenik s MIT-a koji je sudjelovao u izradi karata, napisao je da će taj događaj biti posebna prilika da se jasno vidi kako se asteroid kreće u odnosu na zvjezdanu pozadinu. "Ovaj će događaj ujedno biti prava znanstvena riznica za astronome koji proučavaju asteroide u našem Sunčevu sustavu jer će pružiti važne informacije o njihovu sastavu i o tome kako plimne sile planeta djeluju na njih", naveo je Binzel.

Binzel i njegovi suradnici pritom naglašavaju da "ne postoji apsolutno nikakav rizik od sudara sa Zemljom". Znanstvenici iz cijelog svijeta pažljivo prate Apophis još od njegova otkrića 2004. godine. Astronomi vjeruju da stijena oblika kikirikija potječe iz glavnog asteroidnog pojasa između Marsa i Jupitera, prije nego što ju je neki događaj izbacio na današnju putanju. Asteroid se sada kreće područjem između Venere i Zemlje te obiđe Sunce jednom svakih 10,5 mjeseci. Nazvan je po Apepu, egipatskom zmijskom bogu tame i nereda, a taj asteroid, koji se opisuje kao "razarač gradova", jedno se vrijeme smatrao jednom od najvećih prijetnji Zemlji. Nakon njegova otkrića znanstvenici su procijenili da postoji mogućnost od jedan prema 37 da udari u Zemlju. No nakon dodatnih promatranja i ponovnog izračuna putanje vjerojatnost udara u sljedećih sto godina pala je na nulu. Dok bude prolazio kroz Zemljino gravitacijsko polje, znanstvenici će pozorno pratiti može li tako blizak susret poremetiti njegovu putanju.

Istraživanja su pokazala da bi iznimno blizak prolazak 2029. mogao dovoljno djelovati na Apophis da ga izbaci s trenutačne putanje, što bi moglo promijeniti postojeće astronomske izračune i povećati mogućnost nekog budućeg sudara. Apophis će pratiti teleskopi na Zemlji i nekoliko svemirskih letjelica. Među njima je i NASA-ina misija OSIRIS-APEX, koja će pokušati proletjeti pokraj asteroida i utvrditi jesu li se promijenile njegova struktura ili putanja. "Ova će znanstvena saznanja biti ključna ako neki asteroid u budućnosti doista zaprijeti Zemlji. Poznavanje strukture malih asteroida poput Apophisa pomoći će u odabiru najbolje strategije za skretanje takvog objekta s putanje prema Zemlji", dodao je Binzel.