NE MOGU SE SLOŽITI

Sukob između predsjednika i premijera mogao bi ugroziti ostanak u EU-u? 'Još jedan pokušaj zastrašivanja...'

Karol Nawrocki sworn-in as the new president of Poland, in Warsaw
Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
18.03.2026.
u 09:54

Kada je Tuskova koalicija pobijedila na parlamentarnim izborima 2023., on je obećao poništiti mnoge promjene provedene tijekom prethodnih osam godina pod vladama PiS-a. No, to ga je dovelo prvo do sukoba

Dok neke zemlje uspijevaju funkcionirati s podjelom vlasti između predsjednika i premijera iz različitih političkih tabora, u Poljskoj se to pokazuje vrlo teškim. Predsjednik Karol Nawrocki i premijer Donald Tusk sukobljavaju se oko kontrole nad zemljom te oko gotovo svih pitanja - programa Europske unije "Security Action For Europe", imenovanja veleposlanika, polaganja prisege sudaca...

Što se tiče programa "Security Action For Europe", on je vrijedan 150 milijardi eura, a trebao bi osigurati jeftine zajmove za financiranje kupnje oružja od strane zemalja članica Europske unije. Nawrocki je prošli tjedan stavio veto na zakon koji omogućuje dodjelu zajma Poljskoj od 44 milijarde eura, no vlada inzistira da će novac ipak dobiti. Za Nawrockog i njegove saveznike u stranci Pravo i pravda (PiS) EU zajam je pogrešan pothvat koji bi neovisnu Poljsku učinio podređenom Bruxellesu i Berlinu, dok bi veze sa SAD-om oslabile. Tusk upozorava da će napori za blokiranje SAFE zajma neizbježno dovesti do Polexita, odnosno izlaska Poljske iz EU-a.

"Mislim da postoji jasno antieuropski narativ koji promiče predsjednikov tabor i PiS. To je potencijalno vrlo opasno jer u toj retorici vidimo pokušaj da se Europska unija prikaže kao neprijatelj i da se za izazove s kojima se Poljska suočava okrivi upravo ona", rekao je ministar financija Andrzej Domański za Politico.

Kada je Tuskova koalicija pobijedila na parlamentarnim izborima 2023., on je obećao poništiti mnoge promjene provedene tijekom prethodnih osam godina pod vladama PiS-a. No, to ga je dovelo prvo do sukoba s predsjednikom Andrzejom Dudom, a sve se pogoršao nakon što je Dudu prošle godine naslijedio Nawrocki. Sada Nawrocki pokušava proširiti ograničene ovlasti predsjedništva, dok Tusk nastoji ograničiti njegov utjecaj.

Tusk se nada iskoristiti situaciju upozoravajući na opasnost Polexita, s obzirom na to da je članstvo u Europskoj uniji još uvijek popularno u Poljskoj. Međutim, i ta podrška polako opada. Prema anketi provedenoj prošlog mjeseca, 82 posto Poljaka podržava članstvo u EU-u, u odnosu na 92 posto 2002. godine. Nawrocki i PiS inzistiraju da nisu za izlazak iz EU-a, nego za preoblikovanje bloka kako bi postao "labavija" zajednica suverenih nacionalnih država. To se podudara s američkom administracijom koja snažno podržava Nawrockog.

"Tuskova tvrdnja o Polexitu potpuna je besmislica i još jedan pokušaj zastrašivanja birača radi izborne koristi - čista izborna taktika. PiS i predsjednik podržavaju članstvo Poljske u EU-u, ali sa suverenom ulogom i na temelju Ugovora EU-a – bez preuzimanja nadležnosti ili uzurpacije ovlasti koje EU-u nisu dodijeljene, a koje imaju za cilj izgradnju centralizirane europske supersile umjesto nacionalnih država", rekao je za Politico Jacek Saryusz-Wolski, zastupnik u Europskom parlamentu i jedan od Nawrockijevih glavnih savjetnika za vanjsku politiku.

Donald Tusk Karol Nawrocki Polexit Poljska

