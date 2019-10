Šuicu čeka važan test pred Odborom Euopskog parlamenta

Dubravka Šuica, hrvatska kandidatkinja za potpredsjednicu Europske komisije za demokraciju i demografiju, bit će saslušana u četvrtak navečer pred Odborom za ustavna pitanja, kojemu će se pridružiti i članovi Odbora za rad i socijalna pitanja.

Svi predloženi kandidati moraju proći saslušanja pred nadležnim odborom Europskog parlamenta. Koji odbor ili više njih saslušava pojedine kandidate ovisi o resoru koji im je dodijeljen. Saslušanje je važan dio postupka imenovanja članova Europske komisije. Ako na saslušanju netko od kandidata ne položi test, novoizabrana predsjednica Komisije može tražiti zamjenskog kandidata ili pak riskirati i ići na plenarno glasovanje s mogućnošću da padne cijela ekipa. Svako saslušanje traje tri sata. Kandidat za povjerenika na početku ima 15 minuta za uvodno obraćanje.

Zatim slijede pitanja članova parlamentarnih odbora, za što je predviđeno 25 minuta. Postavljanje pitanja može trajati minutu, a za odgovor je predviđeno tri minute. Moguća su i dodatna pitanja. Nakon saslušanja sastaju se koordinatori zastupničkih klubova koji iza zatovorenih vrata glasuju o kandidatu. Za zeleno svjetlo potrebna je dvotrećinska većina koordinatora. Ako nema dvotrećinske većine, moguća su dodatna pitanja u pisanom obliku, novo saslušanje ili prepuštanje nadležnom odboru da glasa. U tom slučaju potrebna je obična većina članova odbora.

Budući da je Šuičino saslušanje navečer, koordinatori će se sastat u petak ujutro. Nakon što dovrše svoju ocjenu njezina nastupa oni unutar 24 sata čelnicima parlamentarnih odbora šalju povjerljivo pismo s preporukama je li prošla taj test. Konferencija predsjednika parlamentarnih odbora 15. listopada će ocijeniti ishode svih saslušanja i dostaviti svoje zaključke konferenciji predsjednika Europskog parlamenta koju čine predsjednik EP-a i šefovi zastupničkih klubova. Ona donosi konačne procjene i odlučuje koji su kandidati zadovoljili, za koje traže novo saslušanje, a za koje nove alternativne kandidate. To bi se trebalo dogoditi 17. listopada na konferenciji predsjednika EP-a.

Bude li potreba za dodatnim saslušanjem ili saslušanjem alternativnih kandidata, to će se organizirati 14. i 15. listopada.

Glasanje o cijeloj EK predviđeno je 23. listopada na plenarnoj sjednici u Strasbourgu i ako sve prođe u redu, nova komisija preuzima dužnost 1. studenoga. U suprotnom, sadašnja komisija nastavlja raditi dok se ne dovrši proces izbora nove.

Svi predloženi povjerenici moraju ispuniti deklaracije u kojoj moraju navesti sve dužnosti koje su obavljali u zadnjih 10 godina, financijske interese koji bi mogli upozoravati na sukob interesa te članstvo u tijelima koja mogu utjecati na obavljanje dužnosti povjerenika. Šuica je prošla tu provjeru. Ona je kao i ostali kandidati za povjerenike objavila izjavu o financijskim interesima, koja je dostupna na službenim stranicama Europskog parlamenta. U toj izjavi navela je što posjeduje bez navođenja vrijednosti nekretnina.

Nevladina udruga Gong zatražila je nedavno da Šuica zaustavi nagađanja o porijeklu i vrijednosti svoje imovine i da objavi imovinske kartice s početaka svoje političke karijere, kao i nalaz porezne inspekcije vezano za njenu imovinu koja je prema medijskim napisima vrijedna pet milijuna eura.

Premijer Andrej Plenković na to je rekao da je Šuica prijavila sve što je trebala prijaviti, a Gong optužio da glumi neovisnu udrugu koja je u stvari produžena ruka SDP-a. Kao dio postupka saslušanja, svi kandidati su dobili upitnik na koji su u pisanom obliku već odgovorili i ti su odgovori objavljeni. Pitanje se odnose na opće kompetencije kandidata, dosadašnje profesionalne iskustvo, motive zbog kojih su pristali preuzeti predloženu dužnost, kako misli pridonijeti provedbi programa Komisije i slično.

Šuica se u svojim odgovorima na pisana pitanja obvezala da će svoju dužnost obavljati uz punu suradnju s Europskim parlamentom i transparentno.Šuica će kao potpredsjednica biti u ime Komisije biti zadužena za organizaciju Konferencije o budućnosti Europe koja bi trebala početi 2020. i trajati dvije godine. Zamišljena je kao forum za povezivanje europskih građana, civilnog društva i europskih institucija, a cilj joj je da Europljani kažu kakvu Uniju žele i kako njome upravljati.

Na pisani upit smatra li da bi Komisija slijedom ishoda te konferencije trebala predložiti konkretne prijedloge za promjene djelovanja Unije i reviziju ugovora o funkcioniranju Unije, Šuica je odgovorila da ba se to moglo dogoditi u drugom dijelu mandata Komisije ako to bude jedan od zaključaka konferencije.

"Komisija je otvorena za promjene ugovora ako takva potreba postoji, ali prije svega Unija mora u potpunosti koristiti mogućnisti koje pružaju sadašnji ugovori", kaže se u Šuičinom odgovoru.

Što von der Leyen očekuje od Šuice?

Novoizabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poslala je prilikom predstavljanja sastava novog kolegija svakom članu svoje ekipe povjerenika pismo u kojem pojašnjava što od njih očekuje u resoru koji im je dodijeljen.

"Europski građani moraju imati vodeću i aktivnu ulogu u izgradnji naše Unije. Odaziv na ovogodišnje europske izbore pokazao je da građani žele da se njihov glas jače čuje o tome kako će se razvijati naša Unija i na što bi se trebala fokusirati", stoji u pismu upućenom Dubravki Šuici.

"Trebamo također adresirati neke od dubokih promjena u našem društvu koje su dovele do toga da neki ljudi izgube vjeru u našu demokraciju. Oni koji osjećaju da su napredak i tranzicija prošli mimo njih postat će najvjerojatnije nezadovoljni. Korijen toga problema za mnoge je više u demografskim promjenama nego demokratskim strukturama. Zato želim da vi vodite posao Komisije kako bi osigurali da Europa razumije i reagira na jedan najvećih izazova: demografske promjene. To zahvaća sve dijelove našeg društva, od gospodarstva do zdravstvene skrbi, od migracija do okoliša i oblikuje našu politiku, društvo i kulturu te utječe na naše mjesto u svijetu", nastavlja von der Leyen.

Što se tiče konferencije o budućnosti Europe, von der Leyen poručuje da želi opipljiv uspjeh. "Želim da vi vodite posao Komisije kako bi konferencija o budućnosti Europe postigla opipljiv uspjeh". Šuica bi, dodaje predsjednica Komisije, u prvih šest mjeseci mandata trebala napraviti izvješće o utjecaju demografskih promjena na različite skupine u društvu i na područja koja su nerazmjerno pogođeni time te identificirati kako djelovati na njihovu rješavanju.Od nje se očekuje da predloži kako se najbolje može pomoći najpogođenijim područjima kroz ciljane reforme i investicije kako bi se, među inim, poboljšala infrastruktura i pristup uslugama.

Šuica će također koordinirati rad na dugoročnoj viziji za ruralna područja. Bit će zadužena za pripremu dokumenata za pokretanje široke javne rasprave o dugotrajnim učincima demografskih promjena na skrb i mirovine te kako bi se razmotrili jesu li socijalni sustavi u Europi dorasli potrebama sve starijeg stanovništva. Šuica će također raditi na koordinaciji rada na budućem programu za pomoć djeci i na izradi sveobuhvatne strategije o pravima djeteta, koja treba uključivati zaštitu ranjive djece, zaštitu njihovih prava na internetu i sprečavanje nasilja.