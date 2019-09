Dubravka Šuica reagirala na prozivke o imovini: To je lažna vijest

Nakon što je GONG pozvao hrvatsku europarlamentarku i kandidatkinju za potpredsjednicu Europske komisije Dubravku Šuicu da objavi detalje o svojoj imovini, a tome su se priključili i predsjednički kandidat Miroslav Škoro kao i brojni političari iz redova oporbe, Dubravka Šuica oglasila se na Twitteru.

Naime, proziva ju se da ima imovinu vrijednu pet milijuna eura, no ona tvrdi kako je to lažna vijest.

Objavu je napisala na engleskom jeziku.

– 5 milijuna era = lažna vijest. Digitalne platforme su akteri napretka, moramo osigurati da ih se ne koristi za destabilizaciju naših demokracija. Trebamo razviti zajedničke standarde kako bismo savladali probleme poput dezinformacija i poruka mržnje na internetu – napisala je Šuica.

#5millEuros = #FakeNews

Digital platforms are actors of progress, we need to ensure that they are not used to destabilise our democracies. We should develop common standards to tackle issues such as #Disinformation and online hate messages.”