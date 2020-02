Suđenje poreznicima: Završne riječi zakazane za 1. travnja

Suđenje Nadi Čavlović Smiljanec, bivšoj šefici Porezne uprave, Ružici Kovačević, koja je bila na čelu područnog ureda Porezne uprave u Osijeku i poduzetniku Željku Bilošu, ušlo je u završnu fazu, pa će stranke na raspravi 1. travnja održati završne govore.

Odlučeno je tako u nastavku suđenja na zagrebačkom Županijskom sudu. Rasprava je iz formalnih razloga, odnosno zbog izmjena člana sudskog vijeća, počela iznova. Optuženici su zanijekali krivnju te su ostali kod ranije iznesenih obrana. Sudsko vijeće pod presjedanjem sutkinje Daniele Kustec odbilo je prijedlog za dopunskim saslušanjem jedne svjedokinje.

To je predlagala obrana Ružice Kovačević, no sud je taj prijedlog smatrao odugovlačećim. Nakon što u travnju stanke održe završne riječi, uslijedit će objava nepravomoćne presude. USKOK tereti Čavlović Smiljanec i Ružicu Kovačević da su pogodovale Bilošu, i to tako što su prolongirale naplatu poreznog duga njegove tvrtke OLT. Prema optužnici, proračun je oštećen za devet milijuna kuna.