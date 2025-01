Sud smatrao da je Škreb bez svoje krivnje doveden u stanje visoke razdraženosti nakon što mu je Jirotka napao majku

Bio je optužen za ubojstvo, no nakon provedenog dokaznog postupka sud je zaključio da nije bila riječ o ubojstvu, već o usmrćenju. Pa je prekvalificirao djelo i izrekao nepravomoćnu presudu. Tako se u najkraćim crtama može opisati slučaj Dominika Škreba (40) koji je na zagrebačkom Županijskom sudu zbog usmrćenja nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora. Opozvana mu je i jedna ranija osuda od šest mjeseci zatvora pa je osuđen na jedinstvenu kaznu od tri godine i četiri mjeseca zatvora. Sud se na prekvalifikaciju ubojstva u usmrćenje odlučio smatrajući da je Škreb bez svoje krivnje doveden u stanje visoke razdraženosti.

Prema optužnici teretio se da je 10. studenog 2023. oko 12 sati u stanu u Ulici Slavenskog u Zagrebu, ubio Marka Jirotku (48). Tome je, prema optužnici, prethodio nasrtaj Jirotke na Škreba i Škrebovu teško pokretnu majku koja je ležala na krevetu kada ju je Jirotka napao. U optužnici se navodilo da se sve zbilo nakon što su se popeli do stana u kojem Škreb živi s majkom, te nakon što je Jirotka napao njegovu majku Škreb je u tom trenutku na njega nasrnuo škarama i nožem te mu je zadao više ubodnih rana, koje su bile smrtonosne. Povod sukoba koji je završio Jirotkinom smrću je bio dug od - 15 eura. I to dug koji su Škreb i njegova majka dugovali Jirotki za metadone.

Inače, tijekom suđenja gledane su snimke videonadzora iz zgrade i iz dizala dok Škreb i Jirotka su prema Škrebovom stanu i na tim snimkama se vidi kako Jirotka više puta udara Škreba, dok ovaj stoji i gotovo uopće ne reagira. Škreb je bio vještačen tijekom istrage i tada je zaključeno da je u vrijeme ubojstva bio smanjeno ubrojiv, no ne bitno. No nakon prezentacije dokaza na sudu te nakon što je Škreb iznio obranu, jer se u istrazi branio šutnjom, vještakinja je zaključila je da je bio bitno smanjeno ubrojiv

- Okrivljeni je bio sklon uzimanju različitih vrsta droga. Osim terapije metadonom koji djeluje kao sedativ, uzimao je i kokain koji pak ima suprotan, stimulativni učinak. Iz njegovoga ponašanja proizlazi da je prilikom sukoba najprije bio submisivan prema Jirotki kojega se plašio, no u trenutku kada je Jirotka napao njegovu majku došlo je došlo je do snažnoga afektivnog pražnjenja, odnosno agresija je nadvladala strah - kazala je vještakinja. To vještačenje sudu je uz, druge dokaze, bio razlog za intervenciju u činjenični opis optužnice i prekvalifikaciju djela iz ubojstva u usmrćenje.

GALERIJA Hrvatsku još uvijek nisu priznale tri zemlje. Znate li koje?