Sud raspravlja o optužnici protiv Damira Škugora i ostalih koju je USKOK podigao u kolovozu lani

Skoro tri godine od uhićenja aktera jedne od "najtežih" afera u povijesti hrvatskog pravosuđa i skoro godinu dana od podizanja optužnice, akteri afere INA stupit će u zgradu zagrebačkog Županijskog suda. Jer je za danas, zakazana sjednica optužnog vijeća, no malo je vjerojatno da će ta optužnica odmah biti potvrđena. Sukladno praksi u svim velikim predmetima, može se očekivati da će obrana tražiti izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih. U pravilu, takvi zahtjevi se odnose na snimke tajno snimljenih razgovora, iskaze svjedoka te vještačenja. Sudska praksa je pokazala da obrane traže izdvajanje snimki tajno snimljenih razgovora uz navode da nalozi suca istrage nisu dovoljno dobro obrazloženi, a te im zahtjeve optužna vijeća uredno odbijaju. Nadalje, traže i da se izdvoje iskazi svjedoka jer su tijekom istrage ispitani bez nazočnosti branitelja, što je sukladno ZKP-u. I te im navode optužna vijeća uredno odbijaju, no to se smatra onom što obrana zove legalnom opstrukcijom.

No nakon što je koriste, kasnije se u pravilu žale zbog - dugotrajnosti postupka. Treća stvar koja sve češće postaje kamen smutnje, su razna financijska vještačenja, a prema neslužbenim informacijama, osim USKOK-a, revizorsko mišljenje i vještačenje naručila i INA. I suma do koje su njihovi vještaci došli, se navodno razlikuje od one do koje je došao USKOK, odnosno vještaci koje je angažirala INA, po neslužbenim informacijama, utvrdili su da je kompanija oštećena za nekoliko milijuna eura više no što je su utvrdili vještaci koje je angažirao USKOK. Zanimljiv podatak je da je INA za obavljanje revizorskog mišljenja svojevremeno angažirala KPMG, čije je vještačenje bilo kamen spoticanja u aferi Agrokor. I to toliko da je izdvojeno iz spisa kao nezakonit dokaz, pa je angažiran novi vještak, kojem godina dana nije bila dovoljna da izvještači taj spis. Stoga su od suda dobili još dodatnih godinu dana za izradu nalaza, a hoće li i afera Ina krenuti stopama afere Agrokor, u kojoj su Ivica Todorić i ostali pod istragom o 2017., bez potvrđene optužnice, tek će se vidjeti. Neslužbeno se spominje i da neki od optuženika razmišljaju o priznanju krivnje i nagodbi s USKOK-om, a sve navedeno vjerojatno znači da će sjednica optužnog vijeća biti tek prva u nizu. Odnosno da će ta optužnica teško biti potvrđena od prve, ali i prije kraja ove godine.

Afera INA počela je u kolovozu 2022. uhićenjem Damira Škugora i ostalih optuženika koje USKOK tereti da su INU oštetili za oko 160 milijuna eura, odnosno oko milijardu kuna. Istraga je u nekoliko navrata proširivana, a USKOK je optužnicu podigao u kolovozu 2024. protiv Damira Škugora, bivšeg direktora u INA-i, njegovog oca Dane Škugora, Josipa Šurjaka, odvjetnika i bivšeg predsjednika Hrvatske odvjetničke komore (HOK), Gorana Husića, Škugorova poslovnog partnera, Marije Ratkić, bivše direktorice Plinare istočne Slavonije (PIS), Vlade Mandića, direktora tvrtke EVN Croatia Plin i Stjepana Leke, bivšeg rukovoditelja Prodaje plina i energije INA-e, koji je bio i Škugorov zamjenik. USKOK optuženike tereti da su djela počinili u sklopu zločinačkog udruženja, a tereti ih se za zloporabe položaja i ovlasti, pomaganje u zloporabi položaja i ovlasti te pranje novca.

Škugor i ostali optuženici terete se da su plin koji su kupovali od INA-e preprodavali po 10 puta većoj cijeni. Sve se odvijalo, prema optužnici, od kolovoza 2020. do 28. kolovoza 2022., a USKOK tereti Škugora, koji je u inkriminirano vrijeme bio direktor Plina i energije INA-e te zamjenik predsjednika NO PIS-a, da je osmislio kako iskoristiti rast cijena plina za stjecanje nepripadne imovinske korist, nakon čega je druge organizirao i povezao u zajedničko djelovanje. Sukladno tome, Šurjak i Husić su osnovali tvrtku OMS Ulaganje koja je korištena za nezakonitu trgovinu plinom. Spomenuta tvrtka je također optužena, a Škugor je u "posao", tvrdi USKOK, uključio i Leku, svoga oca Danu Škugora te Mariju Ratkić.

Nakon što je osmislio kako nezakonito trgovati s plinom, Škugora se tereti da je u OMS Ulaganju imao prikriveni vlasnički dio, a s obzirom na funkciju koju je obnašao u INA-i potrudio se da plin kojim raspolaže INA bude usmjeren prema OMS Ulaganju, koji ga je dalje prodavao po tržišnim cijenama, dok se zarada se dijelila među optuženicima. Škugor se tereti da je iskoristio ovlasti koje je imao kao direktor u INA-i te se pobrinuo da jedna strana partnerska tvrtka INA-e, plin kupuje od OMS Ulaganja. Optužen je i da je povezao Husića s tom inozemnom tvrtkom kao budućim kupcem plina, ali i s direktoricom PIS-a koji je prodavao plin nabavljan isključivo od INA-e. USKOK navodi i da je Škugor od kolovoza 2022. Husića povezao i s Mandićem jer je htio da INA-in plin i dalje bude usmjeren prema OMS Ulaganju.

Prema optužnici, USKOK Škugora tereti i da je od srpnja 2021. dogovorio s Lekom, Husićem i Marijom Ratkić da naprave sustav kojim će zatim u sustav INA-e i PIS-a, uvesti antidatirane upite za davanje ponuda kao i antidatirane komercijalne uvjete - ponude za kupnju plina te prihvate takvih ponuda. To se događalo kada su cijene plina na tržištu porasle što je garantiralo zaradu u razlici planirane fiksne cijene i aktualne tržišne cijene plina. Zahvaljujući tome, tvrdi USKOK, ostvarili su zaradu od 158 milijuna eura.

Prema dogovoru Škugora i Husića, tih se 158 milijuna eura trebalo rasporediti na račune koje su njih dvojica kontrolirali, pri čemu bi Škugor zadržao 80, 5 posto tog iznosa. No Škugor je morao misliti i na neke "sitnice", poput one da je on u to vrijeme ipak bio direktor u INA-i te da je netko mogao shvatiti da mu se na račune slijeva ogroman novac. Kako bi to prikrio, s drugima dogovorio kako će mu se isplatiti njegov dio. Stoga je sa Šurjakom dogovorio da za određenu nagradu, preuzme dio osnivačkih udjela u OMS Ulaganju i na svoj račun prima novac, dok je sa svojim ocem dogovorio da mu na raspolaganje stavi svoje bankovne račune na koje će biti doznačena "imovinska korist". USKOK navodi da je sukladno tim dogovorima, na Husićev račun preneseno više od 12 milijuna eura, a na račune s njim povezane tvrtke još milijun i po eura i preko 200.000 dolara. Na Šurjakov račun preneseno je 980.000 eura kao njegova nepripadna korist te preko osam milijuna eura za Damira i Danu Škugora. Na računima Dane Škugora završilo je oko 64 milijuna eura, dok je OMS Ulaganje imao 51 milijun eura protupravne imovinske koristi.

Na početku istrage, USKOK je optuženicima blokirao imovinu vrijednu 109 milijuna eura, od čega je 103 milijuna eura u novcu. Što se tiče ostatka blokirane imovine, radi se o dva milijuna udjela u fondovima i kriptovalutama, četiri milijuna eura u nekretninama i 300.000 eura u vozilima.

