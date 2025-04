Škugor i ostali uhićeni su u kolovozu 2022. sud će o optužnici prvi put raspravljati 19. svibnja

Što je s krađama milijardi kuna iz Ine? Kako je završila afera Ina? Je li uopće završila? Pitanja su to koja se često čuje u političkim razračunavanjima svih vrsta i pitanja su to na koja odgovor glasi: afera Ina daleko je od završetaka, no o optužnici koju je USKOK podigao u kolovozu 2024., zagrebački Županijski sud prvi put bi trebao raspravljati 19. svibnja.

Za tada je, naime, zakazana sjednica optužnog vijeća, no već sada se sa sigurnošću može reći, da je malo vjerojatno da će optužnica postati odmah pravomoćna. Obrane će vjerojatno tražiti izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih, što je već standard u gotovo svim VIP sudskim postupcima. A afera Ina je bez sumnje VIP sudski postupak, koji će barem privremeno pred oči javnosti vratiti priču o spektakularnom, višegodišnjem izvlačenju novca iz "krunskog dragulja hrvatske ekonomije", kako su političari nekada tepali Ini. USKOK u optužnici navodi da je Ina oštećena za 160 milijuna eura, odnosno više od milijarde kuna, no po neslužbenim informacijama, i Ina je naručila vještačenje štete i po izračunu njihovih vještaka, šteta je koji milijun eura viša.

Stoga nema sumnje da će visina štete, vještačenja, tajno snimljeni razgovori.... biti ono oko čega će se na optužnom vijeću u svibnju sporiti obrana i USKOK. Što znači da je malo vjerojatno da optužnica za jednu od najvećih afera ikada postane pravomoćna, za godinu ili dvije. No uvijek je moguće da netko od optuženika prizna krivnju i nagodi se s USKOK-om, a kojim će putem krenuti afera Ina, koja je počela u kolovozu 2022., uhićenjem optuženika, vidjet će se 19. svibnja.

USKOK je u aferi Ina podigao optužnicu protiv Damira Škugora, bivšeg direktora u INA-i, njegovog oca Dane Škugora, Josipa Šurjaka, odvjetnika i bivšeg predsjednika Hrvatske odvjetničke komore (HOK), Gorana Husića, Škugorova poslovnog partnera, Marije Ratkić, bivše direktorice Plinare istočne Slavonije (PIS), Vlade Mandića, direktora tvrtke EVN Croatia Plin i Stjepana Leke, bivšeg rukovoditelja Prodaje plina i energije INA-e, koji je bio i Škugorov zamjenik. USKOK optuženike tereti da su djela počinili u sklopu zločinačkog udruženja, a tereti ih se za zloporabe položaja i ovlasti, pomaganje u zloporabi položaja i ovlasti te pranje novca.

Škugor i ostali optuženici terete se da su plin koji su kupovali od INA-e preprodavali po 10 puta većoj cijeni. Sve se odvijalo, prema optužnici, od kolovoza 2020. do 28. kolovoza 2022., a USKOK tereti Škugora, koji je u inkriminirano vrijeme bio direktor Plina i energije INA-e te zamjenik predsjednika NO PIS-a, da je osmislio kako iskoristiti rast cijena plina za stjecanje nepripadne imovinske korist, nakon čega je druge organizirao i povezao u zajedničko djelovanje. Sukladno tome, Šurjak i Husić su osnovali tvrtku OMS Ulaganje koja je korištena za nezakonitu trgovinu plinom. Spomenuta tvrtka je također optužena, a Škugor je u "posao", tvrdi USKOK, uključio i Leku, svoga oca Danu Škugora te Mariju Ratkić.

Nakon što je osmislio kako nezakonito trgovati s plinom, Škugora se tereti da je u OMS Ulaganju imao prikriveni vlasnički dio, a s obzirom na funkciju koju je obnašao u INA-i potrudio se da plin kojim raspolaže INA bude usmjeren prema OMS Ulaganju, koji ga je dalje prodavao po tržišnim cijenama, dok se zarada se dijelila među optuženicima. Škugor se tereti da je iskoristio ovlasti koje je imao kao direktor u INA-i te se pobrinuo da jedna strana partnerska tvrtka INA-e, plin kupuje od OMS Ulaganja. Optužen je i da je povezao Husića s tom inozemnom tvrtkom kao budućim kupcem plina, ali i s direktoricom PIS-a koji je prodavao plin nabavljan isključivo od INA-e. USKOK navodi i da je Škugor od kolovoza 2022. Husića povezao i s Mandićem jer je htio da INA-in plin i dalje bude usmjeren prema OMS Ulaganju.

Prema optužnici, USKOK Škugora tereti i da je od srpnja 2021. dogovorio s Lekom, Husićem i Marijom Ratkić da naprave sustav kojim će zatim u sustav INA-e i PIS-a, uvesti antidatirane upite za davanje ponuda kao i antidatirane komercijalne uvjete - ponude za kupnju plina te prihvate takvih ponuda. To se događalo kada su cijene plina na tržištu porasle što je garantiralo zaradu u razlici planirane fiksne cijene i aktualne tržišne cijene plina. Zahvaljujući tim dogovorima, optuženici su, navodi USKOK, neistinito prikazali da je dogovor PIS-a i OMS Ulaganja kao kupaca plina od INA-e postignut u lipnju i prosincu 2020. kada su cijene plina na tržištu bile znatno niže, iako je bio postignut neposredno prije isporuka plina koje su slijedom tog dogovora i zaključenih ugovora o prodaji plina uslijedile 2021. i 2022.

U optužnici se navodi i da je Škugor je od prosinca 2021. dio dogovorene količine plina iz INA-e i neposredno prodavao OMS Ulaganju po fiksnoj cijeni do 19,80 eura/MWh i u ukupnoj količini od milijun i pol MWh (NCV), dok je OMS Ulaganje taj plin na iste dane i u istoj količini prodavalo inozemnom društvu po tržišnim cijenama koje su se kretale u rasponu do 346,36 eura/MWh. OMS Ulaganje tako je, tvrdi USKOK, ostvario prihode od ukupno 187 milijuna eura, a kada su PIS-u i INA-i platili 29 milijuna eura za trošak nabavke plina, ostvarili su zaradu od 158 milijuna eura.

Prema dogovoru Škugora i Husića, tih se 158 milijuna eura trebalo rasporediti na račune koje su njih dvojica kontrolirali, pri čemu bi Škugor zadržao 80, 5 posto tog iznosa. No Škugor je morao misliti i na neke "sitnice", poput one da je on u to vrijeme ipak bio direktor u INA-i te da je netko mogao shvatiti da mu se na račune slijeva ogroman novac. Stoga je, kako bi to prikrio, s drugima dogovorio kako će mu se isplatiti njegov dio. Stoga je sa Šurjakom dogovorio da za određenu nagradu, preuzme dio osnivačkih udjela u OMS Ulaganju i na svoj račun prima novac, dok je sa svojim ocem dogovorio da mu na raspolaganje stavi svoje bankovne račune na koje će biti doznačena "imovinska korist". USKOK navodi da je sukladno tim dogovorima, na Husićev račun preneseno više od 12 milijuna eura, a na račune s njim povezane tvrtke još milijun i po eura i preko 200.000 dolara. Na Šurjakov račun preneseno je 980.000 eura kao njegova nepripadna korist te preko osam milijuna eura za Damira i Danu Škugora. Na računima Dane Škugora završilo je oko 64 milijuna eura, dok je OMS Ulaganje imao 51 milijun eura protupravne imovinske koristi.

Škugor je od 1. ožujka 2022. do 28. kolovoza 2022., tvrdi USKOK, isti plin koji je preko OMS Ulaganja prodavao stranoj tvrtki natrag kupovao u plinski portfelj INA-e po tržišnim cijenama uvećanim za transportne troškove, čim je INA povratnom kupnjom vlastitog plina dodatno oštećena za milijun i pol eura. Husić i Dane Škugor terete se i za pranje nezakonito stečenog novca koji su ulagali u kupnju i opremanje nekretnina, kupnju vozila, fondove, devize i kriptovalute, kao i za obavljanje zakonitih poslova. Na početku istrage, USKOK je optuženicima blokirao imovinu vrijednu 109 milijuna eura, od čega je 103 milijuna eura u novcu. Što se tiče ostatka blokirane imovine, radi se o dva milijuna udjela u fondovima i kriptovalutama, četiri milijuna eura u nekretninama i 300.000 eura u vozilima.

Kompleksna istraga trajala je dvije godine, a nakon što je optužnica lani podignuta, USKOK je pojasnio i zašto. Naveli su da je bio ispitan veći broj svjedoka te je provedeno telekomunikacijsko vještačenje, dva knjigovodstveno-financijska vještačenja tijekom kojih je pregledano oko 250 računa. Provedena su i tri informatička vještačenja te vještačenje iz područja energetike. Istražitelji su pretražili i analizirali 39 raznih tehničkih uređaja koji su od Škugora i ostalih oduzeti tijekom pretrage njihovih domova, a s tih uređaja je presnimljeno oko 3500 GB podataka. Neki su svjedoci ispitivani i preko međunarodne pravne pomoći, a preko međunarodne pravne pomoći su pribavljani i neki bankovni podaci te je blokirana neka imovina.